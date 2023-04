‘Cárteles de empresas fantasma’ en México operan con el gobierno en estos sectores.

‘Cárteles de empresas fantasma’ en México operan con el gobierno en distintos sectores, incluso algunas cuentan hasta con registro oficial, sostuvo en esta ciudad Luis Pérez de Acha, experto en Derecho Constitucional, Fiscal y Administrativo.

Las empresas ‘fantasma’ son reales, existen con clave en el registro de contribuyentes y comprobantes fiscales, están en el gobierno con un cinismo e intrepidez fuertes, son cárteles con abogados, contadores y hasta notarios públicos, que causan graves daños al erario, agregó.

“Son cárteles de corrupción, que en ocasiones sirven para lavar dinero, y hasta para financiar campañas políticas, se necesita de una decisión de Estado para acabar con las empresas 'fantasma' que tanto daño causan en el país”, añadió Luis Pérez de Acha, quien fuera integrante del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción de 2017 a 2019, y catedrático de la UNAM.

¿Qué significan las operaciones fantasmas?

El especialista advirtió que en muchas ocasiones, como parte de sus operaciones fantasma roban identidades, como incluso le ocurrió al propio Andrés Manuel López Obrador presidente del país, y su esposa, aprovechándose de sus nombres para crear 23 empresas falsas, y lo peor es que hasta aparecieron en el SAT.

El también articulista en New York Times y otros medios de comunicación nacionales participó en la Universidad Marista con una conferencia titulada, “Empresas fantasmas, cárteles de la corrupción”, en la que también expuso que este es un problema que le atañe a todos hay que crear conciencia, en ocasiones muchos se quejan, “pero no vale dolerse o quejarse si también son parte de ello”.

Modus operandi de ‘Cárteles de empresas fantasmas’ en México

Ante estudiantes de esta Máxima Casa de Estudios el especialista en el tema explicó que el modus operandi de las empresas 'fantasma', es principalmente expedir comprobantes y facturas fiscales la mayoría de las veces, por servicios no hechos o falsas compras a través de cuentas bancarias, que en muchas ocasiones, no solo no pagan impuestos, sino que además desaparecen en cualquier momento.

“Muchas veces también emiten facturas hechizas, o sea falsas y también pueden servir como fachadas de falsos negocios, y se pueden ver en ocasiones empresas ‘fantasmas'’, o sea negocios no constituidos legalmente, con falsos documentos y aunque no se crea hasta se dan de alta en el SAT”, agregó.

Advirtió a los asistentes que se debe tener mucho cuidado con esas 'empresas fantasma', porque aun cuando en ocasiones operan con falsas identidades, también roban identidades, usan nombres de personas reales, como homónimos, para usar los nombres de otros ciudadanos y hacer diversas operaciones, sin que se enteren que a su nombre se cometen ilícitos, como incluso le pasó al presidente del país y su esposa.

“Es todo un submundo obscuro, con presta nombres o usurpación de identidades llegando incluso a identificarse últimamente varios casos de mujeres entre 40 y 45 años de edad, como prestanombres y en ocasiones sin que se enteren que usan sus nombres considerando incluso como casos de trata de blancas, para hacer operaciones 'fantasma'”, explicó.

El especialista recordó que hace tres o cinco meses se descubrió todo un caso de esto de trata de blancas en San Luis Potosí donde cometían explotaciones descarnadas los nombres de personas en una red que “vendía gas, sin gas”, o sea cobraban sin que se entregara el producto.

¿Cómo hacen negocios las empresas 'fantasmas’ en México?

Pérez de Acha manifestó que entre otros negocios turbios a los que se dedican muchas empresas ‘fantasma', es a la emisión de facturas falsas, a vender facturas con toda impunidad, sin que hasta la fecha a pesar de ser este un delito, no se sepa de alguien que esté en la cárcel por estas ilegalidades.

“Es necesario crear conciencia sobre estas ilegalidades, sobre todo que si no pagan impuestos, no se vale llorar la legitimación, es un delito la evasión fiscal”, indicó.

‘Cárteles de empresas fantasma’ en México operan con el gobierno en estos sectores

Tras comentar que esto se da mucho en empresas que operan con el gobierno, y donde más se ha detectado y hasta comprobado, es en el sector salud, en la falsa compra de medicamentos o equipos, en que incurren personas irresponsables que con sus acciones en muchas ocasiones hasta causan muertes, por no contar realmente con las medicinas que dicen vender, lo cual es totalmente irresponsable y condenable.

Los 'narcos se quedan cortos ante las empresas 'fantasma'

“El problema de las 'empresas fantasma' en México, es tan grave, que en ocasiones hasta se ha considerado que los narcos quedan cortos ante quienes se dedican a esta ilícita actividad, en la que se ha visto incluso notarios públicos involucrados, como los prietitos en el arroz, operando ya sea para evadir impuestos, lavar dinero, o desviar recursos públicos”, afirmó.

El articulista mencionó que las 'empresas fantasma' sirven para cometer cohecho, se convierten en herramientas del contrabando, el narco, tráfico de armas, de personas, para cometer fraudes, y podría ser hasta para el terrorismo.