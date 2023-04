Trabajamos en la ilegalidad, acusan transportistas en protesta en Mérida

Afiliados de la Unión Nacional de Transportistas Campesinos (Untrac) protestaron frente al Palacio de Gobierno para exigir una solución ante la negativa de la autoridad para renovarles sus concesiones.

José Francisco Aldana y Damián Andrés Flota Casanova, dos de los manifestantes, coincidieron en que desde hace dos años vencieron cerca de 350 concesiones otorgadas a socios de la Untrac.

En esa fecha comenzaron sus trámites para renovarlas, pero el Instituto de Movilidad y Desarrollo Territorial (Imdut) les ha estado dando largas sin otorgar los debidos permisos.

Noticias Relacionadas Prórroga del SAT da respiro a transportistas

“Esto causa perjuicios en nuestro trabajo porque estamos trabajando bajo la ilegalidad, y aunque en Yucatán no tenemos muchos problemas porque la autoridad sabe que ellos no están cumpliendo, cuando vamos a otros estados nos multan por no estar vigentes, por tener placas vencidas o no tener la concesión actualizada. Las multas llegan a ser de hasta 15 mil pesos”, señaló Aldana y Damián.

Los transportistas marcharon por la Plaza Grande y se apostaron frente al Palacio de Gobierno, donde fue recibida una comitiva encabezada por Juan Manuel Medina Castro, secretario general.