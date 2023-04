Ven con buenos ojos la suspensión de una iniciativa en Yucatán

“Creemos que antes de pensar en alguna otra reforma, hay que consolidar las que ya están vigentes, en el último año hubo cinco reformas a leyes laborales y las empresas necesitan tiempo para irse adaptando, nos parece bien que se haya decidido poner en pausa los cambios para reducir de 48 a 40 horas de trabajo a la semana”, afirmó ayer Beatriz Gómory Correa, presidenta del Consejo Coordinador Empresarial de Yucatán.

“Me parece que sería buen momento de apoyar también a las empresas, con apoyo para la productividad, en lo fiscal, en lugar de estar todo el tiempo aumentando las cargas, pediríamos otro tipo de reformas de apoyo al sector empresarial”.

“Además, antes de pensar en nuevas iniciativas habrá que dialogar, pensarlas bien, buscar un equilibrio con números y datos duros, ver qué es lo que conviene”, puntualizó.

Como se ha informado en la Cámara de Diputados se presentó una iniciativa de reformas a la Ley Federal del Trabajo para reducir de 48 a 40 las horas laborales a la semana, pero recientemente decidieron sacarla de las discusiones y dejarla pendiente por un tiempo.

Entrevistada al respecto en el Siglo XXI, a donde asistió invitada al primer The Showroom Inmobiliario, la también presidenta de la Coparmex-Mérida dijo que antes de pensar en alguna otra reforma hay que consolidar las que están vigentes.

De las últimas reformas que ya se están aplicando este año, recordó, está lo relacionado con las pensiones que aumentan el 1% la cuota patronal, el tema de los salarios mínimos aumentaron, las vacaciones se ampliaron para los trabajadores, en fin, son muchas cosas que las empresas hoy tienen que aplicar y es el primer año.

“Entonces necesitamos tiempo para todas estas adecuaciones, para que las empresas puedan absorber todos estos costos que se han incrementado, por eso me parece muy bien que se haya detenido esta iniciativa, se haya puesto en pausa, aunque dicen probablemente en septiembre se volverá a analizar, en realidad no sabemos, pero vemos con buenos ojos que se haya puesto en pausa”, insistió.

Por cierto con estas últimas reformas ya en vigencia, la carga para el sector patronal aumentó mucho, y junto con la inflación que ha habido, pero ya se está conteniendo, los costos están aumentando demasiado.

“Insisto, antes de pensar en nuevas iniciativas, habrá que dialogar, que pensarlas buen, buscar un equilibrio con números y datos duros ver que es lo que conviene para todos, hasta para los ciudadanos, porque a la larga todo esto repercutirá en los precios finales”, comentó.

La empresaria reiteró que apenas están en un proceso de adaptación, las empresas tuvieron que cambiar procesos, los costos, necesitan un tiempo para estabilizarse, absorber estos nuevos costos que ya les dieron en este año, y vamos a pensar de una mejor manera como se puede hacer lo siguiente.

“Por eso vemos con buenos ojos que se hay puesto en pausa, que no se haya analizado al vapor, que no se haya aprobado ya, me parece un respiro, que dé tiempo al diálogo, al consenso y a ver cuáles son las mejores maneras de encontrar mayor bienestar para los trabajadores, pero también para las empresas y para los ciudadanos, porque estos aumentos de costo tarde o temprano repercutirán en el precio de los productos y los servicios.