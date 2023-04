Amplían servicio de las Rutas Nocturnas en Mérida

El servicio de las Rutas Nocturnas del transporte, que se ofrece de miércoles a sábado, a partir de agosto próximo se ampliará a los siete días de la semana, se anunció oficialmente ayer, en el marco de la renovación de más de 1,400 concesiones del servicio de transporte de pasajeros.

Ante socios del Frente Unico de Trabajadores del Volante, Rafael Hernández Kotasek, titular del Instituto de Movilidad y Desarrollo Urbano Territorial, señaló que esas rutas mueven a 12,000 personas por semana.

Renovarán las concesiones de taxi del FUTV

Al entregar la actualización de más de 1,400 concesiones del servicio de transporte de pasajeros que tenían varios años de vencimiento, el gobernador Mauricio Vila Dosal pidió a los taxistas del Frente Único de Trabajadores del Volante (FUTV) que no se vayan por el dinero fácil, “que no vendan su alma al diablo, porque estos no perdonan nada”, no se presten a trabajar para la delincuencia.

El gobernador también anunció que el servicio colectivo de las Rutas Nocturnas, que se ofrece de miércoles a sábado por la noche, a partir de agosto próximo se ampliará a los siete días de la semana.

En el marco de la entrega de 1,433 certificados de renovación de concesiones a socios del FUTV (70% a hombres y 30% a mujeres), en el local de esa misma organización de taxistas, el mandatario estatal reiteró que Yucatán es uno de los estados más seguros del país gracias al apoyo de este grupo de transportistas, que trabaja en coordinación con el gobierno y las policías, tanto estatal como municipal.

En el evento acompañaron al gobernador Héctor Alberto Fernández Zapata (Billy), secretario general del FUTV; Luis Felipe Saidén Ojeda, secretario de Seguridad Pública (SSP); Rafael Hernández Kotasek, titular del Instituto de Movilidad y Desarrollo Urbano Territorial (Imdut); Víctor Hugo Lozano Poveda, presidente de la Junta de Gobierno del Congreso del Estado; la diputada federal Cecilia Patrón Laviada, así como otros legisladores federales y estatales.

Al hablar de la seguridad del Estado, Vila Dosal dijo: “Lo que nosotros no vamos a permitir, el comandante Saidén ni un servidor, es que este sindicato de taxistas, que es bueno, trabajador, dinámico y cumple con la ley, se nos descomponga; el día que alguien les presione, que alguien les quiera obligar, que nos lo reporten, van a contar con el apoyo de la Secretaría de Seguridad Pública y van a contar con el apoyo del gobernador”.

Vigilancia al transporte público en Yucatán

“Hay que cuidar que no se nos descomponga como el de los vecinos; ¿estamos de acuerdo? Yo sé que hay muchas tentaciones porque, a veces, el dinero fácil llama la atención y les pueden venir a ofrecer que les van a dar un dinero, a cambio de que avisen a qué hora pasa la patrulla y cuántos elementos pasan para ser halcones, o les pueden decir: no seas malito, nada más ayúdanos a llevar a estos pobres extranjeros, que perdieron su pasaporte, solo pásalos a buscar aquí, a Campeche, y llévatelos a Cancún, y te pagamos bien el viaje, ¡Ojo! El dinero fácil trae problemas”, advirtió.

En este llamado a los taxistas presentes en el evento, el gobernador les pidió checar en los vecinos estados, cuántos taxistas mueren ejecutados, “porque una vez que acepta eso, vende su alma al diablo, porque estos no perdonan nada, y aquí, en Yucatán, trabajando en coordinación con Billy y todos ustedes, vamos a cuidar que eso no pase”.

“¿Por qué? Porque lo que está en juego es nuestra tranquilidad, lo que está en juego es el Yucatán donde van a vivir sus hijos, sus nietos y bisnietos; a ustedes, ¿les gustaría ver que, en Yucatán, por ganarnos unos pesos extra, pase lo que pasa en otros lugares de país, donde no se puede salir en la noche o donde, de repente, hay balaceras y se suspende las clases, 3 o 4 días, cierran todos los negocios? Claro que no queremos eso, pero necesitamos el apoyo de todos ustedes”.

Respecto a la actualización de las concesiones, Hernández Kotasek explicó que fueron 1,433 en 103 de los 106 municipios yucatecos, de las cuales 29% son taxis y 71%, vans, ambos con vigencia de 10 años; actualmente se cuenta con 3,120 del FUTV, 1,710 y 1,410, respectivamente.

Las demarcaciones que más renuevan son Mérida, con 689; Umán, 89; Hunucmá, 35; Tinum, 33, y Acanceh, 29, lo que representa el 60 por ciento del total.

En cuanto al calendario de entregas, el funcionario explicó que se dividió en seis regiones; la primera será Valladolid, del 15 al 26 de mayo, en el local del Sindicato “Adalberto Aguilar Osorio”; la segunda, en Tizimín, del 15 al 23 de junio, en el Recinto Ferial; la tercera, en Kanasín, del 10 al 21 de julio, en el Catastro Municipal; la cuarta, en Mérida, del 29 de mayo al 16 de junio, en el FUTV; la quinta, en Umán, del 26 de junio al 7 de julio, en el Polifuncional, y del 24 al 28 de julio, en el domo de Tekax.

Rutas Nocturnas en Mérida

Sobre las Rutas Nocturnas señaló que en siete meses de operación mueven a 12,000 personas por semana; además han incrementado 50% los usuarios en los últimos meses, el pago es 100% electrónico y se ha ampliado el horario de servicio desde las 21:30 horas. A partir de agosto, el servicio se prestará de lunes a domingo, para que la ciudad cuente con transporte público las 24 horas, los 365 días del año.

Recordó que como parte de la modernización del servicio, hay nuevas disposiciones a mejorar, como el tarjetón de operadores, que deberán portar para identificarse y registrarse ante la Dirección de Transporte; de no tener este documento, no podrán manejar unidades sin importar la empresa o concesionario que contrate, y se contempla la implementación de uniformes cuando se encuentren en cumplimiento de sus funciones.