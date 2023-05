Día del Niño en Mérida: Alegría y unión familiar en Centenario, Animaya y plazas (FOTOS)

Oleadas de familias llegaron hoy a los zoológicos Centenario y Animaya de Mérida, que en conjunto recibieron unos 25,000 visitantes que aprovecharon el buen clima para pasar momentos de alegría, convivencia y unión familiar con motivo del Día del Niño.

La administración del Centenario informó que al mediodía ya habían ingresado 10,000 personas y esperaba otras 5,000 hasta el cierre del emblemático parque recreativo, a las 5 de la tarde.

Y quizá fueron más de 15,000 visitantes porque los pasillos peatonales estuvieron atiborrados de gente, la fila para dar el paseo gratuito en el trenecito se alargó unos 300 metros, y el teatro abierto, donde se realizó el festival, estuvo lleno, así como el área de juegos infantiles.

El Centenario y Animaya, llenos en el Día del Niño

Por su parte, Luis Yanes Chan, jefe del departamento del parque Bicentenario Animaya, informó que con motivo del Día del Niño esperaban unas 10,000 personas durante el día.

Animaya cumple el decimotercer aniversario de fundación y como parte de este festejo y la celebración del Día del Niño liberó en el área de pradera a la jirafa “Fito”, quien reemplaza a su padre “Chucho”, fallecido el 1 de abril pasado tras la aplicación de la eutanasia por síntomas encefálicas y neuropáticas.

Día del Niño en Animaya

“Fito” enseguida se adaptó a su nueva estancia y deleitó a niños y grandes con su caminar y cuando se acercó a la gente para comer su pastura de “almuerzo”.

Como parte de estos dos festejos, Yanes Chan informó que regalaron cilindros de plástico individual, palomitas, jugos y paseos en catamarán en el lago artificial, el safari en camioneta descubierta y en el trenecito fueron gratuitos. Además, instalaron talleres para actividades lúdicas para los niños desde las 11 de la mañana.

Seguirán las actividades por el aniversario de Animaya

“La expresión en los rostros de los visitantes lo dice todo, disfrutaron el parque Animaya y convivieron en familia”, resumió el jefe del parque Bicentenario.

Las festividades del aniversario de Animaya continuarán el 5, 6 y 7 de mayo porque tienen programadas funciones de teatro a las 6 de la tarde en la explanada de Animaya.

En el Centenario la actividad fue diversa porque tiene áreas de juegos infantiles, paseo en lanchas, teleférico, dos trenecitos que no se dieron abasto para tantas personas que desean vivir la experiencia del viaje en ferrocarril y el paso del túnel, paseo en cuatrimoto, área de los animales confinados, juegos mecánicos y una gran variedad de pequeños comercios de helados, juguetes, comida rápida y souvenir de todo tipo. El Centenario recibió a cientos de pequeños con sus familias en el Día del Niño

A la familia Magaña, de Cancún, Quintana Roo, no le importó la larga espera para que viaje en el trenecito porque sus 5 integrantes tienen claro: si no paseas en el trenecito no veniste al Centenario.

No importaba la espera para viajar en el trenecito del Centenario

“Llevamos como 20 minutos formados en la cola, va rápido”, dijo don Roger Magaña, jefe de familia.

No somos de acá, venimos de Cancún. Vale la pena esperar el turno, esta larga la cola, pero va rápido

"Tiene años que venimos, mis hijos estaban pequeños cuando los trajimos y nos subimos. Hoy es otra experiencia, ya están grandes y les gusta mucho este paseo, es una tradición muy bonita, quien no se suba no vino al Centenario”.

Su hija Grecia Magaña dijo que ni se acuerda que haya viajado en el trenecito y por ello quiere vivir la experiencia porque sabe que es emocionante aunque no tarde el recorrido, pero el paseo por todo el parque en este ferrocarril le emociona.

En esta ocasión no hubo botargas de personajes de películas infantiles en el Centenario, pero sí figuras fijas para la foto del recuerdo. En la entrada principal recibió a las familias un montaje de la Bella y la Bestia, en el área de juegos infantiles colocaron figuras de Paw Patrol y Encanto. El Centenario recibió a cientos de pequeños con sus familias en el Día del Niño

Y en la explanada exterior el Ángel Metatrón personificado por el artista urbano y diseñador de modas Emir repartió buena suerte a quienes le obsequiaron una moneda.

La concurrida visita a los dos parques recreativos y zoológicos contrastó con el tipo de diversión de los niños que fueron con sus padres a las plazas comerciales del norte de la ciudad. En esos sitios climatizados la diversión fue pagada.

Familias acuden con sus niños a plazas comerciales de Mérida

Plaza Galerías instaló un gigantesco brincolín para los niños, pero para ingresar sus padres debieron presentar un ticket de compra mínimo de $500.

El trenecito motorizado y la pista de patinaje tuvieron un costo, lo mismo el área de juegos electrónicos.

Sin querer, la joven Vanesa Alcántara Barrera se convirtió en figura de los niños y niñas porque paseó en la tienda con su vestimenta que confeccionó del personaje de Sombrero Loco de la película Alicia en el país de las Maravillas.

Quienes la vieron le pidieron una foto del recuerdo y ella aceptó gustosa, aunque no era parte de la atracción de la plaza comercial sino que asistió de este personaje como parte del concurso interno del local Bellísima, lugar donde trabaja. Las plazas comerciales fueron otros lugares donde los padres llevaron a sus pequeños por el Día del Niño

Otros disfrazados de personajes de películas infantiles fueron empleados de Cinemex de la misma plaza Galerías.

En The Harbor se instaló un área para un espectáculo infantil y una pequeña feria gratuita, pero el paseo en dinosaurios robóticos tuvo un costo de $150 el recorrido.

Con información de Joaquín Chan Caamal y Sofía Vital