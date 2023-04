El IMSS Yucatán celebra el Día de la niña y el niño

MÉRIDA, Yucatán.— A través de un comunicado, el Intituto Méxicano del Seguro Social (IMSS) en Yucatán dio a conocer que, en el marco del Día de la Niña y el Niño, que se conmemora este domingo 30 de abril, el Voluntariado del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y personal médico y administrativo, regalaron juguetes a todos los pacientes pediátricos que, debido a un padecimiento o seguimiento médico, se encontraban en el Hospital General Regional (HGR) No.1 y No. 12, así como en el Hospital General de Sub Zona con Medicina Familiar (HGSZ) No. 3 en Motul, con el objetivo de llevarles una sorpresa que los reconforte en este proceso de su tratamiento o recuperación.