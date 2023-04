Familia circense ya desea volver a la normalidad en Yucatán

Durante más de 50 años la familia Amaya se ha dedicado al arte circense, llevando alegría a chicos y grandes en toda la Península con el Circo Mayars. Sin embargo, con la llegada de la pandemia de Covid-19 se vio obligada a pausar actividades y la vida como la conocía cambio por completo.

Debido a las restricciones por la pandemia, la familia originaria de Mérida se estableció en la localidad de Noh-Bec, Felipe Carrillo Puerto, en Quintana Roo, donde se empleó en diversos oficios, en espera de regresar a los escenarios.

Pese a que las restricciones han sido levantadas, la familia Amaya no ha podido regresar a los escenarios, ya que debido al tiempo permanecido en un mismo sitio, los vehículos y herramientas de trabajo se deterioraron.

“En las próximas semanas retomaremos las labores en el circo. Como estuvo varado por tantos años por la pandemia las cosas se echaron a perder. Estamos reparando, pintando, componiendo los vehículos y los remolques, para cuando salgamos no tener ningún inconveniente para llegar a nuestro próximo destino”, indicó Fabiola Amaya, integrante de la familia circense, quien se desempeña como contorsionista.

Fabiola pertenece a la tercera generación del circo Mayars, el cual fue fundado hace más de 50 años por su abuelo Ernesto Amaya Herrera, padre de su madre, Patricia.

“Mi abuelito tenía mucha ilusión de tener su circo, él no era de circo pero quería tener su circo. Entonces comenzó a entrenar a mi mamá y tíos, y a los que él creía podían tener actos”, relató Fabiola. “Trabajaron en varios circos en Belice. Mi mamá era trapecista, mi tío hacía un acto que se llama yoga. Mi tía hacia el “molinete”, y mi abuelo en esos años hacia un acto que se llama la ‘antorcha humana’, que consiste en ingresar a un tambo con agua, el cual era encendido. Tenía que aguantar la respiración mientras el fuego se apagaba. Con ese acto se lo llevaron a Belice, porque era la sensación en esos momentos”.

Después de trabajar en Belice, en los años 70 Ernesto Amaya decidió regresar a Mérida y fundar su propio circo, el Mayars.

“Trabajaron en Yucatán, Campeche y Quintana Roo. Mi mamá y tíos crecieron, se hicieron adultos y luego nacimos, la tercera generación”, comentóFabiola.

“ Desde que nacimos hemos estado en el circo , no había existido necesidad de establecernos en algún sitio, siempre en el circo”, recordó la artista. También señaló lo difícil que ha sido para ella y su familia establecerse por más de tres años en un mismo sitio.

Explicó que no ha conocido otra vida que no fuera la del circo; vivir y trabajar en comunidades diferentes cada determinado tiempo.

Cuando la pandemia de coronavirus llegó, esa vida cambió y la familia Amaya se vio obligada a establecerse en una comunidad. Al principio los ahorros fueron suficientes para sobrevivir, pero conforme pasaba el tiempo y las restricciones no cedían se optó por establecerse en la localidad.

“Al quedarnos en la pandemia no podíamos trabajar con el circoTeníamos dinero ahorrado y eso nos sirvió. Pero como no podíamos salir con el circo decidimos buscar empleo en la comunidad y la gente, hasta las últimas fechas nos busca mucho porque trabajamos de todo, ya que la gente de circo no se ‘raja’ cuando se trata de trabajar”, añadió. “Gracias al circo conocemos muchos trabajos, porque le haces a la llantera un poco, le haces a la carpintería, a la mecánica. Le haces de todo”, señaló.