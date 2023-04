USEM ve necesario el momento de no quedarse de brazos cruzados

Presidente de la Confederación de la Unión Social de Empresarios de México (USEM) desde mayo de 2021, Eugenio Cárdenas Zaragoza dice que esta organización sigue apostando a la empresa como generadora de cambio, bajo los principios de la doctrina social de la Iglesia, en un contexto nacional complicado.

“En USEM estamos realmente preocupados por lo que sucede en México. No me gusta el México de hoy, no es el México que a mí me heredaron mis abuelos”, subraya el dirigente.

Encontrar salidas a esas difíciles condiciones es parte de los objetivos de una agenda de paz en cuya construcción participan los empresarios afiliados a la USEM, por convocatoria de la Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM).

“Obispos y empresarios vamos a impulsar un diálogo para poder decir: no estamos dispuestos a que México siga así, no estamos dispuestos a que México siga con tanta violencia”, indica Eugenio Cárdenas al recordar que el 3 de julio próximo, en Guadalajara, la USEM participará en un encuentro nacional con el Episcopado.

Entrevistado durante su reciente visita a Mérida para asistir al relevo en la directiva de USEM Mérida, del que ya informamos, el presidente nacional insiste en que la empresa puede fomentar una nueva cultura social partiendo de la formación de sus colaboradores, para generar condiciones que permitan el desarrollo de éstos y, por consiguiente, una mejor vida a sus familias.

“Nos encanta en la USEM decir que los empresarios somos misioneros. En esa parte de misión hay que enfrentarse a muchos retos”, enfatiza.

También dice que los programas asistencialistas solo generan pobreza y quien se acostumbra a vivir del subsidio y a levantar la mano para recibir dinero termina cayendo en vicios.

¿Cómo puede una empresa convertirse en transmisora o promotora de valores que luego se repliquen en la sociedad?

Esto que se veía muy lejano, que pudiésemos transformar y contribuir a una mejor sociedad, es a lo que vinimos a dar testimonio el día de hoy (se refería al relevo en la USEM Mérida). Estamos muy contentos con el trabajo de Josué (Lozano de León, presidente saliente), un trabajo muy bien logrado.

¿Cómo transformamos a las empresas en la USEM?

De una manera muy sencilla, diciéndole al dirigente de empresa que es momento de trascender, y que en esa trascendencia hay que apostar a los principios y los valores de la doctrina social cristiana.

¿Cómo rescatar valores que hoy día parecen olvidados, sobre todo la ética?

Lo principal es la claridad que te pueden dar los principios para que en tu vida personal tengas congruencia. Es allí donde creo que se comienza a dar el gran paso, porque si no damos testimonio interno no podemos darlo afuera.

Lo que proponemos en la USEM es que, independientemente de tu pasado, puedes encontrar un mejor presente haciendo acciones desde la perspectiva de la formación. Si construyes un mejor presente construirás un mejor futuro.

Usted habla de construcción de ciudadanía. ¿Cómo construirla desde las empresas?

Lo primero es estar consciente de que la persona que está en la empresa, el colaborador, requiere ser tratado como al que dirige la empresa le gustaría que lo trataran, respetando su dignidad. Hay que darnos cuenta de que las personas que están trabajando en las empresas buscan un mejor mañana. Y nosotros, como empresarios, podemos dar ese mejor mañana y generar esperanza en esos colaboradores.

Desde esa perspectiva, el ejemplo del empresario que es consciente, que conoce su momento y, sobre todo, sabe que la empresa está dando un servicio, ayuda a fomentar una mejor cultura en la sociedad.

Esa cultura comienza respetando a su colaborador, generando esas condiciones para que éste se pueda desarrollar, dando esas condiciones para que pueda llevar pan, sustento y una seguridad a largo plazo que le otorgue esperanza a la familia.

Nos encanta en la USEM decir que los empresarios somos misioneros. En esa parte de misión hay que enfrentarse a muchos retos. Así es la vida, pero nosotros decidimos ser empresarios, y quiero decir que el mañana lo podemos forjar con el presente. Y la primera parte para lograrlo es respetando a la persona que trabaja contigo.

¿Cuánto influye en esa tarea la situación actual del país?

En USEM estamos realmente preocupados por lo que sucede en México. No me gusta el México de hoy, no es el México que a mí me heredaron mis abuelos, no es el México de la esperanza. Al contrario. Hoy día podemos decir que seguimos apostando a la empresa, que seguimos apostando a la parte de innovación y, sobre todo, que seguimos apostando a los mexicanos.

El día que un empresario deje de pensar en México, ¿cómo le va a hacer el gobierno para poder rescatar esos impuestos? ¿Cómo le va a hacer el gobierno para mantener a todas esas personas ocupadas? ¿Cómo le va a hacer el gobierno para salir adelante sin los empresarios? ¿Cómo le vamos a hacer nosotros sin un gobierno justo, un gobierno que busque y, sobre todo, un gobierno que prometa cumpliendo?

Creo que el momento de 2023 que vivimos es único. Es el que nos tocó vivir y en este momento tenemos dos opciones: uno, callarnos y criticar, y dos, actuar. Y a mí me gusta más la parte de actuar.

La USEM recalca la importancia de impulsar al colaborador de la empresa. En el sector oficial vemos el subsidio y los programas sociales como ejes de una estrategia.

¿Por qué es más importante enseñar a pescar que regalar el pescado?

Cuando una persona necesita el apoyo se le debe dar exclusivamente para aliviar un mal en el momento que no se puede de otra manera, pero en ese momento y una sola vez.

¿Qué pasa cuando te enseñas a vivir del subsidio?

Te enseñas a nada más sentarte, a levantar la mano y a que te den el dinero. Terminas pensando que así es la vida. Y no, la vida no es así. La vida es trabajo, esfuerzo, fe y, sobre todo, testimonio.

Lo que nosotros creemos, y el papa Francisco lo comenta, es que el apoyo al necesitado tendría que ser subsidiario en un momento. Solidario tendría que ser enseñarle a pescar, enseñarle a ganar su propio fruto, enseñarle a desarrollar sus capacidades, a darle la oportunidad a esa persona para que pueda crecer a través del tiempo.

¿Qué pasa cuando no se hace ese esfuerzo de construir a largo plazo?

La persona termina generando vicios, generando esa parte de gastar el dinero sin buscar un mejor mañana. Nosotros lo hemos visto a través del tiempo, que lo único que construyen todos los programas asistencialistas permanentes es pobreza.

Hace unos días nos ofreció hablar de un tema de relevancia para la USEM. ¿De qué se trata?

Miren, algo muy triste nos pasó en México el año pasado, cuando asesinaron a dos sacerdotes jesuitas. También hace varios años asesinaron a un cardenal en nuestro país.

¿Nos vamos a quedar callados o a decir que no pasó nada? ¿Nos vamos a quedar callados cuando miles y miles de familias no han tenido esa paz y justicia que debemos construir todos? ¿Nos vamos a quedar callados esperando a ver si el próximo soy yo? ¿Nos vamos a quedar callados a ver si el próximo es mi hija? ¿Nos vamos a quedar callados a ver si el próximo es mi hermano o mi vecino?

Es allí donde queremos anunciar que hemos decidido aceptar todas las cámaras, sobre todo empresariales, una invitación de la Conferencia del Episcopado Mexicano, que nos dice: oigan, nosotros vemos que México está sufriendo de ausencia de paz y, sobre todo, de justicia; ¿creen que sea correcto lo que nos pasó con los sacerdotes jesuitas, que no hemos tenido una respuesta clara?

Encuentro por la paz en México

Las cámaras que hemos aceptado este reto, entre ellos la USEM, la Coparmex, el Consejo Coordinador Empresarial y AliaRSE (Alianza por la Responsabilidad Social), estamos dispuestos a generar un foro nacional el 3 de julio en la ciudad de Guadalajara.

Obispos y empresarios vamos a señalar y a impulsar un diálogo para poder decir: no estamos dispuestos a que México siga así, no estamos dispuestos a que México siga con tanta violencia. Queremos ser parte de la solución, queremos platicar para encontrar un mejor mañana.

La Conferencia del Episcopado nos ha convocado a este diálogo el próximo 3 de julio en Guadalajara, Jalisco. Nos vamos a poner a trabajar junto con más de cincuenta obispos y empresarios locales.

Agradezco mucho a don Gustavo (Rodríguez Vega), arzobispo de Yucatán, quien aceptó el reto y junto con nosotros invitó a la comunidad empresarial, representada aquí (el evento del miércoles pasado) por Canacintra, por Coparmex y por USEM, a participar en este gran evento.