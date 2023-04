Endurecerán las sanciones por casos contra menores de edad

La Comisión de Justicia y Seguridad Pública del Congreso emitió ayer por unanimidad dos dictámenes que se aprobarían mañana en la sesión plenaria de diputados para aumentar las penas o castigos ante el delito de abuso sexual infantil, y la introducción del tabaco y tabaquismo como supuesto de corrupción de menores.

Ambas iniciativas son de reformas al Código Penal. La primera, en materia de abuso sexual infantil, la presentaron Karla Franco Blanco y Gaspar Quintal Parra, ambos del PRI, y Alejandra Novelo Segura, de Morena. La segunda, sobre el consumo de tabaco dentro del delito de corrupción de menores e incapaces, es de los priistas e incluye castigos con cárcel y multas.

Aunque no se precisa en la iniciativa cuáles son los castigos actuales por abuso sexual infantil, se propone que quede de la siguiente manera: “A quien cometa el delito de abuso sexual en una persona menor de 15 años de edad o en persona que no tenga la capacidad de comprender el significado del hecho, aun con su consentimiento o por cualquier causa no pueda resistirlo o la obligue a ejecutarlo en sí o en otra persona, se le impondrá una pena de 12 a 20 años de prisión y de 600 a 3,000 días-multa.

“Si se hiciere uso de la violencia física o psicológica la sanción se aumentará hasta en una mitad. Este delito se perseguirá de oficio”.

En la segunda iniciativa, no se consideraba lo planteado en el Código Penal y por eso ahora proponen que quede de la siguiente manera: “Cuando de la práctica reiterada de los actos de corrupción la persona menor de 18 años o persona que no tenga capacidad para comprender el significado del hecho o capacidad para resistirlo, adquiera los hábitos de alcoholismo, tabaquismo, farmacodependencia, se dedique a la prostitución o a formar parte de una asociación delictuosa, la pena será de siete a 12 años de prisión y de trescientos a quinientos días-multa”.

Otros asuntos

Como parte de los asuntos en cartera de esta comisión continuaron con el análisis de la iniciativa para reformar el Código Penal en materia de feminicidio en grado de tentativa, presentada por las diputadas Karem Achach Ramírez y Manuela Cocom Bolio, del PAN.

La diputada de la misma fracción, Carmen González Martín, entregó una propuesta para enriquecer la iniciativa.

También se presentó el anteproyecto de la iniciativa para adicionar el primer párrafo del artículo 6, reformar el primer párrafo del artículo 7, las fracciones I y XIII del artículo 22 y la fracción V del artículo 28, todos de la Ley de Víctimas del Estado para incorporar a traductores e intérpretes que atiendan a las comunidades indígenas y se tengan en diferentes instituciones.