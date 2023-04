Adulto mayor se 'vuela' el alto y ocasiona una volcadura en Juan Pablo II

MÉRIDA.- Una camioneta Hilux volcó en el fraccionamiento Juan Pablo II luego de ser colisionada por otro vehículo de carga, una camioneta F150, cuyo guiador no respetó una señal de alto.

El accidente ocurrió poco antes de las 10:30 de la mañana, cuando la camioneta Hilux transitaba con preferencia de paso sobre la calle 20 de mencionado fraccionamiento, al llegar al cruce con la calle 53A, fue golpeada en su costado por una camioneta F150 que guiaba un hombre de la tercera edad.

"Sabes qué pasó, que delante de la F150 iba un Tsuru que no hizo su alto, pero dio vuelta pegadito, por eso el señor se confió y siguió. Por más que traté de evitar que me pegue, no pude. Cómo esa camioneta es más grande, pues me volteó", dijo el conductor de la Hilux.

Paramédicos de la Secretaría de Seguridad pública (SSP) y policías del Sector Poniente llegaron al lugar de los hechos a tomar conocimiento y permitirían que los involucrados lleguen a un acuerdo, sin embargo ninguno de los vehículos cuenta con seguro de daños, por lo que en caso de no llegar a un arreglo, ambos serían turnados a la Fiscalía General del Estado.