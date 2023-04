Explican alcances de nueva policía para investigación en Yucatán

Yucatán tendrá dos cuerpos policiacos de investigación, “cada uno en el ámbito de su competencia, robusteciendo y trabajando muy fuerte por nuestra seguridad”, dijo ayer el diputado Víctor Hugo Lozano Poveda, presidente de la Junta de Gobierno del Congreso del Estado.

Según el proyecto aprobado ayer por los diputados, la Fiscalía del Estado tendrá de plazo desde ayer hasta junio de 2024 para crear su propio organismo investigador, de manera que la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) no tendrá que trasladar a sus agentes investigadores a la Fiscalía.

Por ese motivo los diputados hicieron cambios ayer a la iniciativa del gobernador Mauricio Vila para dar autonomía a la Fiscalía, precisamente para dar marcha atrás al dictamen que incluía retirar la policía investigadora a la SSP y devolverla a la Fiscalía, que la tuvo hace unos años.

“Esto tiene que ayudar a que los delincuentes no se salgan con la suya, tiene que ayudar a que no haya la puerta giratoria, a que no cometa un delito alguien y por la falta de integración de un debido expediente o por falta de investigación adecuada, pueda escapar de la mano de la justicia”, dijo.

“Habrá tiempo para la formación de los agentes ministeriales adscritos a la Fiscalía —recalcó—. El Ejecutivo tendrá que emitir un reglamento para dotar de las facultades a esos agentes”.

Lo importante —continuó—, es no generar vacíos en cuestión de la función de un policía ministerial, no va a haber una traslación o una transición de la SSP a la FGE, van a ser entes diferentes, pero que se complementen.

Aquí ninguno va a estar de más, con tal de mantener y acrecentar nuestra seguridad; es en ese sentido que se ha tomado esta decisión (de aprobar la creación de la nueva corporación), añadió el legislador.

La policía de investigación actual mantiene sus facultades, eso es lo que hay que destacar mucho, siguió. Esto tiene que ayudar a que los delincuentes no se salgan con la suya.

En cuanto a la formación del personal para la nueva policía investigadora, el diputado panista recordó que el gobernador ha anunciado convenios incluso con las Fuerzas Armadas, para tener acceso a la carrera de seguridad nacional.

“Estamos hablando de que no solamente la Academia de Policía, sino también hay ya la especialización mediante convenios en materia de seguridad para no permitir que el crimen organizado siente sus reales en Yucatán.

Además, está la agencia (de inteligencia contra el lavado de dinero) que acabamos de aprobar, añadió Lozano Poveda.— David Domínguez.