Festival de la Chicharra: Retocan los murales en Xcalachén

A 10 días de que se lleve al cabo el Festival de la Chicharra en el barrio de Xcalachén, los murales que adornan las fachadas de varias casas y negocios recuperan su esplendor poco a poco.

Las fachadas, junto con la chicharra, se han vuelto un referente de la zona, donde el sábado 15, luego de tres años, se realizará una vez más el festival con la participación de siete chicharronerías.

Los primeros murales vieron la luz en 2017, cuando se realizó el primer festival.

En aquel entonces participaron 15 artistas urbanos que plasmaron estampas yucatecas con mucho color: mestizas, trovadores, pájaros, jaguares, henequenes, entre otros elementos relacionados con la cultura yucateca.

En esta edición, la primera después de la pandemia, se invitó a los mismos artistas a participar, pero solo quedaron entre siete y ocho porque algunos ya no residen en Yucatán.

La idea es que restauraran los ya hechos o hicieran nuevas creaciones, según platicó Rodrigo Leal “Loyal”, autor de varios murales, entre ellos la del “señor de los patos” en el centro de la ciudad.

En 2017 “Loyal” realizó un mural de trovadores que actualmente se encuentra desgastado, sin embargo, como no se pudo localizar al dueño del predio se le ofreció intervenir una fachada de la calle 95 con 64, donde desde el pasado lunes está pintando a la diosa Ixchel y a una mujer que vio en una escultura de barro.

La invitación le llegó directamente de la Dirección de Desarrollo Económico y Turismo del Ayuntamiento de Mérida, que le proporcionó una caja y media de pinturas en aerosol para realizar la obra.

Egresado de la Escuela de Artes Visuales de la Facultad de Arquitectura de la Uady, el artista dice que más que grafitis, como mucha gente piensa al ver que pintan con aerosol, lo que hacen en Xcalachén y otras partes de la ciudad es arte urbano.

“El grafiti es una escuela, igual de respetado y padre, pero yo lo llamo arte urbano y veo que ahora hay menos tabús”, indica el joven

A Rodrigo Leal se le puede seguir en redes sociales como Loyal el Dude.

Una cuadra adelante está Paulette González “Poli” restaurando el mural que en 2017 pintó en una casa situada en la esquina de la 95 con 64-A.

El mural, que muestra a una mujer mestiza y un pájaro toh, ya se encontraba desgastado por el tiempo.

La joven señala que los propietarios del predio dijeron que les gustaba y por eso, en lugar de crear un mural nuevo, se decidió restaurar.

“Poli” calcula terminar el trabajo en una semana debido a que solo puede dedicarle tiempo unas cuantas horas de la mañana, pues en la tarde tiene otro empleo.

“Se me hace bonito participar, pues a la gente le gusta, y es para todos. La gente viene y me dice que está bonito y hasta me dan gracias porque, dicen, los murales le dan vida a la colonia”, indica la artista, quien pinta murales desde hace seis años.— IVÁN CANUL EK