El calor no los detiene; estos son los trabajadores yucatecos que laboran bajo altas tempertjuras

Cientos de trabajadores de Yucatán deben permanecer varias horas bajo los rayos solares, aguantar el sofocante calor en plena actividad y usar vestimenta como si estuvieran en una temporada invernal extrema.

La ola de calor en esta temporada en Yucatán, cuya máxima temperatura llega a casi 40 grados Celsius con una sensación térmica de 46 grados, no detiene a estos hombres y mujeres que trabajan a la intemperie en varios oficios, aun cuando están al límite de lo que soporta el cuerpo humano antes de sufrir hipertermia.

Científicos advierten que el límite de temperatura ambiental que puede soportar el ser humano es de 55 grados con humedad normal y si llega hasta los 60 grados de inmediato sufriría hipertermia; es decir, tener una temperatura corporal anormalmente alta que podría descomponer el tejido muscular, causar trastornos musculares causados por genes alterados hereditarios.

De hecho, dos trabajadores expuestos al sol por varias horas manifestaron que sufren alteraciones corporales por permanecer varias horas bajo los rayos solares intensos, pero lo contrarrestan con un breve descanso bajo una sombra o bebiendo agua helada.

En un recorrido por la ciudad para conocer el tipo de trabajadores expuestos a la ola de calor extrema y que tienen que trabajar bajo el sol, se vio que en la mayoría de los oficios dominan la albañilería, los motorepartidores, pepenadores, paleteros, policías de cruceros, vendedores ambulantes en triciclos, soldadores, recolectores de camiones de limpia, bacheadores, entre otros trabajos.

Martín Chan Canul, vecino de Timucuy, tiene 40 años de edad, de los cuales 19 años ha dedicado a la pesca en aguas de Yucatán y a la albañilería. Hoy trabaja de albañil en el parque lineal de Pacabtún porque hubo veda y todavía no le avisa su patrón de barco para ir de nuevo a la pesca.

Tanto como pescador como albañil, Martín tiene que estar expuesto al sol por largas jornadas de ocho horas continuas o unas horas de más. Sin embargo, prefiere el sol del alta mar porque aunque es fuerte y quema, la brisa marina amortigua el calor que se siente.

En cambio, el sol en tierra se siente que quema más, se sofoca más y afecta levemente su condición física porque de la tierra, el pavimento y el concreto sale vapor caliente que eleva más la temperatura del medio ambiente.

“Estoy de ‘secre’ de albañil, trabajo temporalmente en la albañilería cuando hay veda, la mayor parte del tiempo soy pescador”, indicó Martín en entrevista.

¿Cómo aguantas el fuerte calor?, se le preguntó.

“Se adapta el cuerpo a la temperatura, hay que darle a la chamba así, bajo el sol”, respondió.

¿Te quema el sol?

“Claro que sí quema, lo veo en mi piel, pero se adapta el cuerpo”, insistió.

Por obligación vestía pantalón de mezclilla, playera con chaleco preventivo, gorra y casco de plástico porque así lo piden los patrones, pero la vestimenta original de los albañiles para contrarrestar el fuerte calor es la bermuda (pantalón corto), sport sin mangas o sin camisa, paliacate o gorra. Lo que no aguanta por momentos son las botas de uso rudo porque calientan demasiado los pies, los hace sudar y ya húmedos es muy incómodo trabajar en esas condiciones. Por ello, al momento de la entrevista usaba chancletas para que refresque sus pies.

“Estamos acostumbrados a trabajar con bermudas, pero como estamos en un parque público, hay que trabajar con el uniforme”, señaló.

Contó que en su vida laboral no ha sufrido algún desmayo por su trabajo bajo el sol, pero a veces le pasa a dar el golpe de calor. Entonces, va debajo de un árbol a refrescarse un poco, generalmente se resguarda bajo la sombra diez minutosminutos, bebe agua con hielo, y regresa al trabajo.

Luchan diario contra el calor

El intenso calor en Yucatán no detiene a miles de trabajadores que tienen que adaptarse y tomar medidas para poder laborar sin sufrir golpes de calor.

Es tanto el desgaste físico que produce el sudor al trabajar bajo los intensos rayos del sol, que un grupo de seis albañiles bebe tres botellones de 20 litros de agua purificada al día.

Pero solo los rehidrata un rato porque el agua que toman enseguida la sudan.

¿Cuántas horas estas bajo el sol?, preguntamos a Martín Chan Canul, vecino de Timucuy que trabaja como albañil.

“Desde las 8 de la mañana, salimos a descansar una hora para la comida, que es de 1 a 2 de la tarde, regresamos a las 2 y terminamos a las 5 de la tarde”, respondió. “El sol más fuerte es desde las 12 del día a las 4 de la tarde, sí está muy caliente el sol en este tiempo, pero después va bajando y refrescando el ambiente. Lo que nos salva un poco es cuando hay viento, como el día de hoy, que es un viento agradable que aleja el bochorno”, señaló.

Lo primero que hace cuando llega a su casa en Timucuy es ponerse ropa ligera para refrescarse. Luego se baña para que salga el bochorno de su cuerpo y enseguida siente el gran cambio de temperatura porque se siente fresco.

¿Es igual el calor de la tierra al del mar?, se le preguntó.

“Allí (en el mar) no se siente mucho el Sol por la brisa marina, pero sí está caliente. No hay donde esconderse y el trabajo es de más horas, empezamos a las 8 de la mañana y te pasan a buscar a las 6 de la tarde, me cae todo el sol todo ese tiempo, pero con la brisa marina te refrescas y no se siente el bochorno”, señaló. “Está más caliente el Sol aquí en la tierra, sale el bochorno de la carretera, de la tierra, del concreto, está más intenso, sobre todo ahora que no hay lluvias se siente más. Cuando hay viento se soporta un poco mejor, pero cuando no hay, se sufre más el bochorno”.

También se le preguntó si usa botas para trabajar.

“Sí, acabo de quitarlo, sudan los pies, se calientan más, te hace sentir incómodo cuando estas trabajando. Sientes que se derrite el pie, por ello pongo sandalias para que descanse o refresque mis pies… y para que se sequen los calcetines porque se mojan y tienen mucho olor”.

Contrarresta el fuerte calor bebiendo agua con hielo la mayor de las veces. Cree que toma 5 litros en su jornada laboral, y el baño con agua fresca también lo relaja. Por obligación, el albañil y sus compañeros no toman la caguama durante su horario laboral, sólo el sábado en la noche o el domingo, su día de descanso.

Martín tiene varios compañeros en la obra que son oriundos de Timucuy, otros son de Sotuta y Chumayel, y el ambiente cordial, de relajo hace menos tortuoso los candentes rayos solares que caen sobre ellos.

¿Te ha pasado algún incidente por el calor, como algún desmayo?, se le preguntó.

“No he caído, a veces siento que se me baja la energía, decaigo, descansamos, tomamos agua helada y volvemos a recargarnos, ya se acostumbró el cuerpo y hay necesidad del trabajo”, señaló.

En las calles

Otro súper trabajador de clima extremo es Julio César Ramos Sosa, vecino de la colonia Vicente Solís, que labora como repartidor de comida para restaurantes de un centro comercial.

Él tiene una motocicleta que le sirve para su trabajo, pero aumenta el calor de su cuerpo por el calentamiento del motor durante sus recorridos.

El moto repartidor usa una vestimenta más calurosa que el del albañil. Viste pantalón mezclilla, usa tenis, playera de mangas largas, guantes para el manubrio, un grueso caso que le cubre toda la cabeza y dos mochilas: una grande que cubre toda su espalda que sirve como transportadora y otra mochila de menor tamaño donde guarda sus pertenencias y lleva su dotación de agua con hielo.

Igual que el albañil, Julio César informó que bebe mucho líquido y cuando tiene un chancecito se quita el casco para que se seque el sudor y refresque la cabeza.

Su ropa siempre está mojada de la espalda porque carga sobre ella la enorme transportadora de alimentos.

También recupera energía resguardándose bajo la sombra de algún árbol en su trayecto, en algún edificio o en el interior del centro comercial donde sirve, siempre y cuando no tenga pedidos. Cuando tiene pedidos continuos este descanso de recuperación no lo hace porque miden el tiempo de entrega en la aplicación y el cliente puede levantar un mal reporte.

La evidencia de las marcas del fuerte Sol lo reflejan sus manos que quedan fijas en el manubrio de la moto porque sus guantes no protegen toda la mano y dedos, por lo que esta parte de piel es más morena.

“Hay ratitos en que te desconectas de andar bajo el Sol y te recuperas, y vuelves a darle a la chamba”, relató el repartidor. “Traigo agua con hielo, cada 15 minutos tomo agua, sino sientes que te vas a desmayar. A veces siento dolor de cabeza y desgano, principalmente cuando tengo entregas de una a tres de la tarde, que es cuando está más intenso el Sol y el bochorno, incluso, a esta hora, la motocicleta empieza a cascabelear por sobrecalentamiento”, comentó.— Joaquín Chan Caamal

Contó que lleva 3 años como repartidor y la pandemia del Covid-19 lo llevó a este trabajo. Hoy, tiene tiempo completo como repartidor, trabaja todos los días, no tiene descanso y si hay pedidos los realiza hasta que cierra el o los restaurantes para los que trabaja con la aplicación. Solo cuando tiene alguna fiesta familiar pide el día para que no trabaje, pero normalmente toda la semana está activo.

“Sudo más en la espalda porque cargo esta mochila, mi ropa siempre está mojada y cuando me la quito tiene sal (manchas blancas)”, dijo. “Mis tenis quedan calientes porque están cerca del motor, sientes que te quemas los pies cuando paras para checar los datos y ubicación, cuando estas manejando la moto no se siente tanto por el aire”.

Un pepenador que caminaba a la hora de mayor intensidad solar por las calles de la colonia Azcorra no quiso entrevista. Recogía botellas de plástico, artículos viejos o cartón y Spara que llenara su carrito de supermercado había caminado varios kilómetros bajo el fuerte Sol “pero ya me acostumbré”, comentó.