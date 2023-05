Imágenes de la marcha y mitin por el Día del Trabajo en Mérida

Con la participación de dos mil 500 personas, integrantes de unas 40 organizaciones sindicales y civiles, este lunes 1 de mayo se realizaron en calles del centro de Mérida una marcha y un mitin frente al Palacio de Gobierno para conmemorar el Día Internacional del Trabajo.

Mejores salarios y condiciones para el retiro y pensiones, 40 horas de trabajo a la semana, derecho al sindicato y a la huelga, cuidado de la tierra y el agua, negativa a las granjas porcicplas y la petición de su retiro, así como igualdad para la mujer fueron algunas de las demandas que se escucharon en el evento.

Marcha y mitin en Mérida por el Día del Trabajo

Imágenes de la marcha y mitin por el Día del Trabajo en Mérida

Minutos después de 8 de la mañana salió el contingente de trabajadores desde el parque de Santiago y caminaron sobre la calle 59 hasta llegar a la 62, ahí dieron la vuelta a la Plaza Principal hasta detenerse frente al Palacio de Gobierno.

Dirigentes de varias organizaciones tomaron el micrófono para hablar de sus demandas, "para que se escuche la voz de los trabajadores".

Imágenes de la marcha y mitin por el Día del Trabajo en Mérida

"No venimos a reverenciar a ningún gobierno, que quede claro, no venimos de parte de ningún partido político, estamos aquí para demostrar que los trabajadores no estamos dispuestos a seguir siendo marginados en la construcción de las políticas de nuestros país", se escuchó.

También dijeron que el trabajo no debe ser de objeto de explotación sino debe ser base del bienestar de la nación.

Aspiraciones políticas de Renán Barrera y Mauricio Vila

Por cierto, en el evento se mencionaron las aspiraciones políticas que tendrían Renán Barrera Concha y Mauricio Vila Dosal.

La conmemoración del Día Internacional del Trabajo se realizó con pancartas y un altavoz móvil desde donde se escuchaban las demandas y se recordaba la efeméride. Imágenes de la marcha y mitin por el Día del Trabajo en Mérida

El evento se realizó de manera pacífica y además de los discursos incluyó la participación de un rapero y la entonación del himno nacional con la bandera.

La actividad concluyó antes de las 10 horas.