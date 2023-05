Lleva más de 40 quejas contra sus vecinos en la Salvador Alvarado Oriente; teme por su vida

María Margarita C. M. lleva más de 40 quejas y denuncias ante distintas autoridades, para hacer frente a las agresiones y amenazas, incluso de muerte, que ha recibido de vecinos conflictivos de la colonia Salvador Alvarado Oriente de Mérida.

El calvario de la mujer, madre de familia, lleva varios años “sin que la Policía tome acciones” contra Claudia C. V. y familiares.

“Siete veces ya me mandó al hospital, ya acabó con mi vida”, afirmó María Margarita, quien no es la única víctima de Claudia, pero sí el principal blanco de ataques porque colindan los patios de sus casas. “Ya agredió a la mayoría de los vecinos”.

En ese lapso sólo María Margarita ha presentado en vano al menos 30 denuncias en la Fiscalía General del Estado (FGE), 12 en la Comisión de Derechos Humanos del Estado (Codhey) y una en el ayuntamiento de Mérida.

Agresiones, en conocimiento del gobernador de Yucatán

Ni siquiera el gobernador Mauricio Vila Dosal y el titular de la SSP, Luis Felipe Saidén Ojeda, han hecho caso a las exigencias de justicia, no solo de María Margarita sino de decenas de vecinos de la colonia.

Tanto Vila Dosal como Saidén Ojeda habrían conocido del caso en 2020, de acuerdo con los sellos de la queja por escrito con firmas de vecinos recibida en Palacio de Gobierno (12 de febrero, de la Secretaría de Administración y Finanzas), y SSP (13 de febrero).

En ese documento los vecinos exponen, entre otras cosas, lo siguiente:

“El 5 de febrero de 2020 presenciamos la agresión de Héctor C.P., Claudia C.V. y Ángel Fernando L.C. al predio No. 545 de la calle 42 con 45, el cual fue apedreado e intentaron escalar para agredir al estudiante Jesús Azael C.M., de 17 años, quien se encontraba solo.

“Se reportaron los hechos al 911 y enviaron a las patrullas antimotines 6402 y 6624, pero no hicieron nada, solo se limitaron a hablar con Claudia y cuando se retiraron siguieron las pedradas y el intento de agresión al menor”, hijo de María Margarital.

“Gracias a la intervención de los vecinos pudimos ponerlo a salvo (al menor). Continuamos pidiendo auxilio y llegaron las mismas patrullas 6402 y 6624”, de cuyos agentes “anexamos fotografías y vídeos”.

“Responsabilizamos de cualquier represalia a Héctor C.V., Claudia C.V., Ángel Fernando C.V., Héctor C.V., Hilda V.C. y a los patrulleros de las unidades 6402 y 6624".

De hecho, el 8 de febrero de 2020 Claudia C.V. fue a agredir a Martha S.P. “y le rompió el parabrisas de su automóvil con una piedra por intervenir para defender a su sobrino” tres días antes.

Quejosa, hospitalizada por una agresión

En el documento los vecinos también señalan que “Héctor C.V. y Claudia C.V. ya agredieron en cuatro ocasiones a María Margarita, a quien una vez le rompieron la nariz y entre los dos la arrastraron”. La agredida fue ingresada en la ex T-1.

Agregan que contra la familia conflictiva ya “se levantaron las siguientes demandas en la dirección de Investigación y Atención Temprana en la Unidad de Investigación y Determinación Oriente con No. 32 ubicada en la Col. Fidel Velázquez: GA/47/2020, GA/268/2019 GA/1546/2019, GA/6488/2019, GA/7859/2019 GA/1513/2019, GA/1695/2019, GA/1462/2019, GA/2221/2019, GA/1893/2018, GA/590/2018 Y GA/2023/2015”.

Afirman que Claudia C.V. “tiene antecedentes penales” y por la denuncia GA/2032/2015 la sentenciaron “a un año de prisión, pero no se ejerce la acción penal” porque la mujer “está protegida por la Policía Estatal del sector Oriente”.

Y piden a Vila Dosal y Saidén Ojeda “su intervención para que nos protejan, ya que nuestra integridad y las de nuestras familias corren verdadero peligro, incluso de muerte por estas personas protegidas por policías corruptos que reciben dinero y favores sexuales de la agresora”, acusa la quejosa. Aspectos de las denuncias

Sin embargo, a más de tres años de esa carta, el problema continúa. El 18 de abril pasado María Margarita interpuso una nueva queja en la Codhey, en la cual de puño y letra relata, entre otras cosas, lo siguiente:

“En Atención Integral a Mujeres Víctimas de Violencia (de la FGE) hay 30 demandas contra Claudia Margarita C.V.”, quien “siete veces ya me mandó al (hospital) O’Horán y amenazó con matarme asfixiada, para lo cual diario quema basura junto al muro de mi casa”.

''Ya acabó con mi vida..."

“Ya acabó con mi vida, ya me rompió la nariz, me dejó chimuela, me dio con un palo grueso en la cabeza (...) cuando me agrede no la meten presa”.

En el documento recuerda que el año pasado citaron a Claudia C.V. a mediación, pero “ese día me tiró botellas de cerveza” y “dijo que matada me va a hacer”. Se presentaron las patrullas 4623 y 9162, pero los agentes ni siquiera le llamaron la atención.

“Dijeron (los policías) que lo iban a reportar a la Fiscalía a ver si podía hacer algo, pero nada” ha hecho hasta ahora, siete meses después.

El 18 de abril pasado María Margarita C también denunció a sus vecinos en la Fiscalía porque rompieron la puerta de su casa para entrar y robar tubería de agua. El folio de la denuncia es UNATD 32-GA/1007/2023 y la asignaron a la “Lic. Patricia, fiscal investigadora”.

En el ayuntamiento de Mérida le aceptaron el 15 de agosto de 2022 una queja porque “en el predio 547 de la calle 42 entre 23-A y 25 de la colonia Salvador Alvarado Oriente realizan actividades que generan contaminación por quema y/o acumulación de residuos sólidos que causan perjuicios al área circunvecina”. El número de expediente es 1159001/DSPMIA/2022.