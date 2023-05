Denuncia a dos altos mandos de la SSP Yucatán: uno le impidió ser madre y el otro amenazó su vida

Nayeli Palma May es una joven policía que desde su ingreso a la corporación ha sido víctima de acoso y hostigamiento por parte de dos altos mandos de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), ambos sus jefes directos en distintos periodos; siendo que el primero le causó un aborto, mientras el segundo le amenazó de muerte.

"Si haces algo en mi contra, me encargo de desaparecerte. Total, una mujer menos...", le habría dicho el comandante "Ares", director operativo del Sector Poniente de la SSP.

Si opina, la sancionan; funcionaria no puede hablar sobre alto mando de SSP señalado de abuso

Pese a las amenazas, la joven continúa siendo parte de la corporación hasta este miércoles, pero decidió presentar dos denuncias ante la Fiscalía General del Estado (FGE), aunque ha sido castigada por ello con la retención de su sueldo.

Dariana Quintal Narváez, asesora legal de la oficial, explica que todo comenzó desde su ingresó a la SSP, cuando fue asignada al Sector Poniente en el 2019, entonces al mando del comandante con clave "Pegaso", quien de manera "burda y lépera", le pidió a la recién incorporada tener relaciones sexuales con él, pero al negarse, éste comenzó a hostigarla.

El hostigamiento llegó a tal grado que, un día la joven llegó sintiéndose mal y solicitó a su jefe retirarse para consultar, pues estaba embarazada. Él se negó y no fue sino hasta las 18 horas de ese día que su salud empeoró que él mismo, en vez de llevarla a una clínica, la llevó a un edificio de la SSP para ser valorada por una doctora, quien le dijo que tenía un aborto y ordenó su traslado al hospital.

"Pero en vez de llevarla a una clínica, la llevó a su zona de vigilancia y le dijo que 'si ya perdiste al chamaco ¿qué más da?', y no la dejó irse a descasar"; la mujer, al salir de turno -al día siguiente-, fue a consultar y el médico le indicó que tenía un embarazo doble, aunque había perdido uno de los productos, el segundo aún podía prosperar y se le mandó reposo.

No obstante, el comandante le dijo que ella debía llevar la incapacidad a las oficinas, pero al llegar fue arrestada por 36 horas, lo que causó un segundo aborto.

Por lo anterior, la mujer presentó una queja ante Asuntos Internos de la SSP y una denuncia penal ante la FGE, pero lejos de investigar lo ocurrido, acusa que fue hostigada laboralmente hasta que el comandante "Pegaso" se retiró de servicio y llegó el comandante "Ares", quien continuó con los hostigamientos e incluso la amenazó de muerte.

"A mí no me van a quitar de aquí, a ti sí te van a mandar a vialidad y cuando estés bajo un puente ahí te van a cazar. Si haces algo en mi contra, me encargo de desaparecerte. Total, una mujer menos...", habría dicho el comandante "Ares" a la oficial. "A los tres días le llaman para decirle que la van a transferir a vialidad", comenta a abogada Dariana Quintal, quien acompañó a la mujer a presentar sendas denuncias.