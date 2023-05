Día de las Madres: yucatecas hablan del reto cotidiano de ser mamá y trabajadora

El mercado San Benito fue uno de los sitios que resultaron fuertemente impactados por la pandemia. Muchos de sus locatarios, entre ellos madres de familia, tuvieron que buscar alternativas para salir adelante.

Una de ellas es Beatriz Rosas Romero, oriunda de Veracruz pero que radica en Mérida desde hace 15 años. Tiene un negocio de las plantas y ornamentos.

El gusto por las plantas y sus colores, así como luchar por su hijo han sido sus motivaciones para ir día a día al mercado.

“No dejen de luchar, a veces hay bajas en las ventas, en la vida, pero siempre llegará lo mejor”, dice la comerciante en el marco del Día de la Madre.

Por su parte Rosa Us, originaria de Campeche, ya lleva 40 años vendiendo frutas. Tiene dos hijos, uno de 27 y otro de 21 años. Dice que le gusta mucho su labor.

“Tienes que tener disciplina, no me gusta tratar mal a los clientes, si todo lo haces a las prisas, te pones de mal humor”, comenta Rosa mientras atiende a una clienta. “Como mamá igual debe ser así, todo lo tienes que hacer y no puedes dejar nada a medias. ¡No hay tiempo de tomar un descanso ni oportunidad de tirar la toalla, hay que hacer las cosas y punto; ya si tus hijos no quieren acordarse de que tienen mamá, es su problema, ya están grandes y sabrá su conciencia!”, señala.

Mientras platicaba con Rosa sobre la ausencia de trabajo durante la pandemia y lo duro que fue esa época, llegó la señora Amada, una mujer de 80 años, oriunda de Temozón, con seis hijos varones y dos muchachas.

Ella pudo sacar adelante a su familia trabajando con servicios de lavado y planchado de ropa, de esa forma fue como aprendió español al tratar con los clientes. Actualmente vive con su esposo, al que tiene que cuidar ya que no está en buen estado de salud, vende polcanes. Espera que este 10 de mayo lleguen sus seis hijos de visita a su casa.

La felicidad de los hijos, una alegría de mamá

María Isabel Cituk nació en Río Lagartos pero reside en Mérida. Ella tiene 50 años y durante su vida fue ama de casa, cuidando de sus hijos pero también haciendo la lucha para tener como mantener de pie a su familia.

Con 5 hijos ya grandes, que felizmente han sido agradecidos con María, la frutería es de su hija pero ésta también tiene que ser mamá y comerciante, así que María la ayuda cuidando la venta. Durante nuestra platica, se anima a contar una anécdota:

“Cuando estaban pequeños mis hijos, tuvimos que tomar una decisión importante, fuimos de paseo al Centenario, pero ellos ya tenían mucha hambre, así que les dije: si comemos algo tendremos que irnos caminando hasta la casa, ella se sintió mal en ese momento, pero decidió darles el gusto a sus pequeños y comprar algo rico para comer, no importó que tuvieran que regresar caminando, ella estaba feliz de haber hecho feliz a sus hijos en ese momento”, porque para María, ella será una madre hasta sus últimos días.

Los sueños de mamá

Aracely Arellano Zayas tiene 27 años trabajando en una pescadería, negocio de ella y su esposo. Con tres hijos ya grandes, de 5 de la mañana a 4 de la tarde, Aracely atiende la pescadería en el mercado, que ha sido su segundo hogar ya que desde niña ha trabajado ahí, anteriormente en la frutería de sus padres, después se casó y siguió con la pescadería.

Para Aracely, ser mamá y trabajar es como tener dos trabajos con turnos mixtos, también tienes que madurar para resistir.

A ella le hubiera gustado estudiar contabilidad, tiene 48 años y su nueva ilusión es la repostería: “He hecho volteado de piña, pay de queso, flan, uno que otro pastel, sé que me falta mucho pero salen muy ricos, mi otro sueño es ver a mis hijos crecer profesionalmente”, dice.

“Que estudien y escojan una carrera con mercado, si tienen un sueño que lo hagan y no puedes permitirte tirar la toalla”.

Diamili del Socorro Cetina, de 57 años, trabaja un puesto de periódicos. Tiene tres hijos y es feliz en su trabajo porque le gusta conocer gente, platicar, así que no tienen ningún problema llegar a las 5:30 de la madrugada y empezar las ventas para después retirarse a las 5 de la tarde.

Para Diamili, el ser mamá es un segundo trabajo, pero ella decidió mantener sus dos trabajos punto y aparte.

“No me puede afectar mi segundo trabajo, ser mamá, en mi primer trabajo, sino no podría, así que mamás sigan luchando, pero también recuerden, que sus hijos son primeros, la familia es primero y no puedes poner en primera el trabajo y abandonar a la familia”, comenta mientras juega con su nieto Jordan.—Sofía Vital