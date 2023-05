Alumnos protestan por malas condiciones de la Facultad de Arquitectura de la Uady

MÉRIDA.- Cansados de las malas condiciones en las que se encuentran las instalaciones de la Facultad de Arquitectura de la Universidad Autónoma de Yucatán (Uady), los alumnos iniciaron una ingeniosa protesta.

El edificio se ubica a unos metros del parque de "La Mejorada", en el Centro de Mérida, y debido a su antigüedad ya no se encuentra en óptimas condiciones, además de que la falta de mantenimiento ha causado un mayor deterioro del mismo.

Protesta por malas condiciones de la Facultad de Arquitectura de la Uady

Los alumnos de esa facultad comenzaron a manifestar su inconformidad porque los baños no cuentan con agua para lavarse las manos, tampoco hay jabón y las puertas de los mismos están rotas o simplemente ya no las tienen.

Por estos motivos, los alumnos decidieron poner un "buzón de quejas" hecho con un inodoro en el patio del edificio, y en otros lugares comenzaron a colgar ingeniosas quejas que han comenzado a circular en redes sociales.

“Mientras que en otras facultades UADY tienen aires acondicionados, salones equipados, elevadores, y ahora hasta hamacas, en la Facultad de Arquitectura (que también es UADY) literalmente tenemos que protestar para EXIGIR lo que nos pertenece”, escribió una alumna en Facebook.

“Nunca hay los servicios mínimos, no existe el agua, jabón, las puertas de los baños y salones se están cayendo, no tenemos ventiladores, no hay agua potable, se está cayendo el edificio, ¡Exigimos un nuevo campus o mínimo el mantenimiento del actual!”, escribió otra estudiante.

"¿Ustedes creen que con este calor no nos morimos de sed? ¿que no queremos ir al baño a lavarnos la cara y hacer nuestras necesidades humanas? ¿que no nos puede pasar nada por no tener ningún tipo de ventilación en ciertos salones?", lee la protesta en línea.

La comunidad estudiantil de la Uady espera que con estas medidas que han adoptado finalmente sean escuchados por el director o el rector y puedan contar con instalaciones dignas.