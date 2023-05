Reforesta vecino de la Col. México Norte su entorno

Preocupado por la herencia ambiental que dejará a sus descendientes, Roger Ongay Lara se ha dado a la tarea de sembrar árboles no solo en su hogar, sino también en avenidas aledañas a su domicilio.

“Me preocupa la tierra, llevo cinco años plantando árboles, los riego diario antes de ir a mis partidos de tenis”, dice Ongay Lara, quien tiene 70 años de edad y cinco hijos.

Mandarina, naranja dulce, aguacate y mamey son solo algunas de las semillas que ha puesto en la avenida Fernando Elías Dájer Nahum de la colonia México Norte. Hasta hoy ha sembrado 25 árboles, de los cuales algunos están creciendo y otros ya cumplen la función de dar sombra y oxígeno.

Las semillas que utilizado han sido de las mismas frutas que consume y que con mucha paciencia y dedicación ha cultivado por su cuenta para plantarlas.

“Las pongo en algodón un año, luego dos años en sus macetitas y después de tres años las siembro en la avenida”, explica.

La edad no es impedimento para que Roger Ongay realice su labor en pro del medio ambiente.

“A veces le pago a mi jardinero, porque sí me da trabajo, pero lo hago con mucho gusto. Mis nietos cosecharán las frutas”, comenta.

Y no ceja en sus esfuerzos a pesar de que su labor es solitaria, de poco apoyo comunitario.

Como él mismo menciona, ha hecho más que otros personas que no tienen en cuenta los beneficios de tener árboles, incluso ha solicitado apoyo a sus vecinos para regar, sin embargo por parte de ellos no ha tenido buena respuesta, pese a ello no se da por vencido y coge un poco de agua de las casas cercanas para continuar su labor.

“Veo que nadie hace nada. A siete personas ya les pedí que me ayuden a regar dos arbolitos, pero ninguna quiso ayudarme”, señala.

“Les regalé las regaderas, se las llevé (a sus casas), les mostré los arbolitos y nada”, dice.

“No hay sentido de la generosidad, no ven el valor, porque el aire no se ve y no les vamos a cobrar impuesto por respirar, por la sombra, los frutos”, lamenta.

“Ya no puedo llegar más lejos”, admite. “Tengo la regadora en mi coche y en mis idas y vueltas hago el circuito de riego, pero falta mucho por hacer”.

Entre otras cosas que realiza están la limpieza de alcantarillas cercanas en época de lluvias, quitando hojas y basura, y mantener limpias las áreas donde están los árboles.

El esfuerzo del entrevistado ya se nota en lo vistoso que se ve la zona donde ha sembrado árboles, como los parques de Montecristo y de la Juventud, en la colonia Residencial Montecristo, que son un ejemplo de áreas verdes bien cuidadas.

Aporte

Convencido de la importancia y beneficios de la labor que realiza, indica que toda persona debe hacer algo que aporte a la sociedad y al cuidado del planeta.

“Hace falta conciencia, algún proyecto de acciones que debe hacer un buen ciudadano como: ahorrar, profesar su fe, limpiar la calle, asear las rejillas, pagar a tiempo los impuestos… y también sembrar dos o tres árboles y regarlos a diario y reportar cualquier problema de inmediato al Ayuntamiento”.

Con esa mentalidad de ciudadanía, él acude a las autoridades para solicitar apoyo de pipas para el riego, pintura de aceras e instalación de señalamientos, reportes que han tenido buena respuesta, incluso cuando ha solicitado la plantación de más árboles en algunos parques.

“Por una solicitud que envíe al Ayuntamiento, en honor del arquitecto Shután Medina, sembraron 400 arbolitos en dos parques de la colonia Montecristo y en la avenida Shután, el problema está en que no los riegan siempre y muchos de ellos se secan”, comenta.— VANESSA ARGÁEZ CASTILLA