“A la 4T se le puede vencer”; exrector de la UNAM dice que depende de los ciudadanos

“Los adversarios de México y de los mexicanos no somos los que pensamos diferente, no somos los distintos. Los grandes enemigos del país son la enfermedad, la pobreza, la desigualdad, la ignorancia, la inseguridad, la corrupción y ya estamos hasta aquí de todo eso”, afirmó ayer en esta ciudad el doctor José Narro Robes, exrector de la UNAM y exsecretario de Salud.

Añadió que México requiere del apego a la ley, de la discusión y el debate, no de leyes por “fast track” como las que se mandan desde la Presidencia de la República al Poder Legislativo.

“Ese es un proceso desaseado que no le ayuda a la democracia, a la política y a nadie”, recalcó.

El exrector llegó a esta ciudad para participar en una reunión de la organización civil “Mexicolectivo” Capitulo Yucatán, de lo que informamos en nota aparte.

Entrevistado, Narro Robles remarcó que lo que hoy se requiere en el país es tener la capacidad de entender que la diversidad y la pluralidad son parte de la fortaleza de México.

En su opinión, se puede vencer a la 4T, pero eso va a depender de lo que digan los ciudadanos, porque los que pueden tomar la determinación y los que deben hacerlo son ellos. “Esto no es una tarea nada más de los partidos”.

En su discurso durante el evento dijo que “los ciudadanos tenemos que participar más porque las cosas no van bien en el país”.

“Puedo pasarme un buen rato dando los indicadores, los ejemplos, que son muchos. No lo voy a hacer, pero no estamos bien y este es un asunto que no le corresponde nada más a los políticos ni a los partidos, o a algún sector. Los ciudadanos tenemos que involucrarnos en algo fundamental: definir qué país queremos, cuál es el modelo y la visión de lo que queremos”, afirmó.