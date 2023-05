Maternidad en la milicia

Mujeres militares, madres profesionistas, eso son Georgina María Degante Godínez y Laura Angélica Caballero Vera, elementos femeninos del Ejército Mexicano que han sabido conjugar su labor en las fuerzas armadas con la maternidad.

“La maternidad dentro del Ejército es, básicamente, como cualquier otra, pero con una pequeña diferencia: sabes que tienes una responsabilidad con tu familia, pero también tienes una responsabilidad con tu nación”, asegura la sargento Caballero Vera, quien desde hace cuatro años se desempeña como auxiliar asistente en diagnóstico médico histotecnóloga en el Hospital Militar Regional de Especialidades en Mérida, aunque tiene nueve años como elemento de las fuerzas armadas.

Para ella no ha sido fácil conjugar estas dos facetas de su vida, pero sí muy gratificante y aleccionador, pues tanto ella como su familia han aprendió a ser resilientes ante las adversidades que enfrentan debido a la naturaleza de la misión que tiene dentro del Ejército y que la hacen un tanto diferente a las madres que no están dentro de las fuerzas armadas.

Emergencias

“Muchas veces las activaciones del Plan DN-III-E significan que debes ausentarte del hogar, que puedes no estar presente en el cumpleaños de tu hijo, pero no estar físicamente no significa que tus hijos no sepan que no estás ahí para ellos, ¡mamá está cumpliendo con su trabajo!”, dice.

En el mismo sentido, la capitana primera Degante Godínez comenta que algo que la ha motivado a lo largo de 27 años en el Ejército Mexicano a continuar y ser mejor en su labor como cirujano dentista en el mismo hospital es saber que puede proveer a su familia de los beneficios que las fuerzas armadas le otorgan, como la asistencia médica, becas y otro tipo de prestaciones.

Respeto

Ambas agradecen que la institución esté evolucionando cada vez más y en mejoría para las madres militares, ya que, coinciden, existen directivas especiales que se encargan de vigilar que sus derechos como mujeres —como la equidad de género— sean respetados.

Un ejemplo de esto es el caso de la sargento Caballero Vera, quien durante su actual estado de gestación le fueron reasignadas sus labores para que el desarrollo del embarazo, el puerperio y la lactancia estén asegurados, ya que esto influye en el buen desarrollo del bebé.

“Hay lactarios donde podemos darle de comer al bebé, hay lugar donde guardar la leche para que puedas hacer tu banco de leche. El Ejército ha evolucionado de manera favorable en este sentido”, señala la sargento.

La institución militar se abre a otras posibilidades como permitirle pasar tiempo con sus hijos y favorecer la convivencia familiar. — Gabriel Chan Uicab

Para ellas, lo mejor es saber que contribuyen con su ejemplo para que más mujeres quieran superarse dentro de las fuerzas armadas y, al mismo tiempo ser mamás; saber que son un buen ejemplo para sus hijos y que éstos se sientan orgullosos de ellas, pues los valores que adquieren dentro de la institución lo llevan a casa de manera consiente o inconsciente; conjugar sus vidas significa que jamás dejarán de ser mujeres militares ni madres profesionistas.