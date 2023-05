Muere hombre en ojo de agua de El Roble Agrícola, en Mérida

MÉRIDA.- El reporte de un hombre que ya no salió de un ojo de agua generó una fuerte movilización policíaca desde las primeras horas de hoy en El Roble Agrícola, en Mérida.

Bomberos y policías de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) acudieron a terrenos de la hacienda San Marcos, donde fue visto por última vez el sujeto.

Trascendió que Josué Be May, de 35 años de edad, entró a un ojo de agua tras ingerir alcohol, pese a las advertencias de su esposa para no hacerlo.

Sin embargo, entró y ya no salió del lugar, de modo que su esposa, preocupada al no saber de él, pidió ayuda al 911.

El hombre estuvo aproximadamente 12 horas extraviado y tanto vecinos como cuerpos de emergencia se sumaron a la búsqueda.

También acudieron buzos para buscar a la persona en el agua. Después de varias horas, la esposa vio a los buzos rescatando el cuerpo sin vida de su marido y tanto ella como sus familiares rompieron en llanto.