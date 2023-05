La tarde de ayer en el Centro de Justicia Penal Federal fueron vinculados a proceso dos elementos activos de la Secretaría de Seguridad Pública de Yucatán (SSP), que en noviembre pasado detuvieron a un reportero de Grupo Megamedia en el fraccionamiento Juan Pablo II.

Como se publicó en su momento, los oficiales C. E. G. S. y A. M. A. M., pertenecientes a la SSP de Yucatán, fueron primeramente imputados por los delitos de abuso de autoridad, lesiones y daños en propiedad ajena, todos agravados por cometerse en contra de una persona en el ejercicio de la libertad de expresión.

Los señalados se acogieron a la duplicidad de término, de modo que ayer en la tarde se continuó con la audiencia.

Un juez del Poder Judicial de la Federación resolvió el auto de vinculación a proceso, no sin antes resolver la jurisdicción en el tema.

En su intento por desestimar las acusaciones hechas por la Fiscalía General de la República y la representación social, la defensa indicó al juez que no se actualizaba la agravante porque el hecho de tránsito que el reportero cubría fue publicado en los medios de Megamedia.

Sin embargo, el juez consideró que el derecho a saber de la ciudadanía se vio amenazado y sí se limitó la libertad de expresión del reportero al no permitir que continúe con su trabajo.

La defensa también trató de desestimar la declaración de un testigo en referencia a los conos colocados por uno de los policías implicados, pero el juez señaló que en el lugar no existía un acordonamiento y los conos no evitaban que las personas pasaran.

Por ello, no se había establecido una razón para detener al reportero y la existencia o no de los mismos en el sitio no tenía relevancia con los delitos señalados.

Finalmente los policías estatales fueron vinculados a proceso como probables responsables de hechos que la ley señala como delitos.

Se fijó un plazo de tres meses para la investigación complementaria, con las mismas medidas cautelares que son no acercarse a la víctima ni a sus domicilios particulares y laborales.— MEGAMEDIA