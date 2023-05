Premios Digital Media LATAM 2023 en Mérida: estos son los ganadores

El Digital Media LATAM 2023 en Mérida entregó sus reconocimientos a los ganadores de la edición que se llevó al cabo en la capital yucateca.

A continuación la lista de los ganadores:

Mejor sitio web de noticias

The leading site covering health, medicine ando sciences, STAT EE.UU

Mejor uso de vídeo online

N+ Focus por el proyecto Ambulancias irregulares: lucrar con la emergencia.

Mejor uso de Vídeo online small local

AM de León ganadores por Panzas verdes- la mini serie documental.

Mejor visualizacion de datos

Insider por America`s Lost Chinatowns

Visualizacion de datos small local

The Marshal Project por Who is cycling in and out of Cuyahoga county courts.

Mejor estrategia de de subscripciones digitales

Clarín el medio en español con mayor número de subscriptores. STAT's new subscription offering for small, self server groups.

Mejor newsletter

Categoría general

Climate Coach the Washington post.

Small local newsletter

Brazil daily , Brazil Weekly, Latín América Weekly de The Brazilian report.

Mejor compromisos de audiencias:

Emotions, predictions, forecasts, user interact with La Nación durante la copa mundial de Qatar.

Small local compromiso audiencias:

Aos Fatos for Años Fato's automation strategy for Telegram.

Mejor Podcast:

The Outlaw Ocean podcast, The Outlaw Ocean Proyect.

Small local Podcast:

Atlanta Journal- constitution y su proyecto everyday Héroes.

Mejor concepto de ePaper:

Grupo RBS por Acervo ZH

Mejor iniciativa de credibilidad :

Agência Lupa, Brasil por Elecciones 2022 Coverage

Small local iniciativa credibilidad:

The Trust Proyec por The 8 Trust Indicators Help Local News Organizations Build Trust and Brand Loyalty in The communities they serve.

Mejor campaña patrocinada:

O Globo por Cidadao Global.

Mejor sitio de Entretenimiento y deportes:

La Nación y su proyecto Manija Mundial : firts tik tok alike News website from legacy media outlet.

Mejor proyecto de periodismo digital:

International consortium of investigative journalists por The Uber Files.

