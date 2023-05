Consideraciones para los jóvenes al elegir carrera

Las habilidades que un joven posee son solo una pequeña parte de lo que hay que tomar en cuenta al elegir una carrera, pues hay otros aspectos que son importantes, como el gusto por la profesión, lo cual no necesariamente va de la mano con las fortalezas.

Seleccionar la carrera que se quiere estudiar no es algo sencillo para un adolescente y lo ideal es que reciba la asesoría vocacional para no errar en su elección, ya que es algo bastante frecuente que una vez iniciada la carrera los jóvenes se den cuenta de que no es lo que quieren y dejan de estudiar.

Hay quienes concluyen la carrera, pero no están contentos porque saben que no es lo que desean.

Así lo expone Israel Gutiérrez Rendón, psicólogo clínico y psicoterapeuta humanista, quien fue invitado a dar una charla-taller a alumnos de preparatoria, con el fin de orientarlos sobre la elección de una carrera profesional.

Hoy el psicólogo ofrecerá una plática a un grupo de estudiantes, lo que dio la pauta para hablar sobre este tema que considera trascendental en la vida de los jóvenes, ya que la elección de una profesión los acompañará toda la vida.

Además, indica, es bastante frecuente que los jóvenes equivoquen su vocación y esto pasa porque no reciben la asesoría adecuada en las escuelas.

También porque muchas veces hay presión desde casa, alguno de los padres quiere que estudie lo que ellos son, ya sea abogado, doctor, maestro o cualquier otra profesión que tengan; quieren que sigan sus pasos.

Esto, aunado a una falta de asesoría, hace que el joven elija en ocasiones la profesión equivocada.

Gutiérrez Rendón explica que la elección de la carrera tiene que verse desde varios puntos. Las habilidades que se tienen son un factor importante, pero no definitivo, pues hay quienes son muy buenos en matemáticas, por ejemplo, pero no quieren estudiar algo relacionado con esa área y está bien, deben elegir algo que realmente les guste.

Por ello se deben evaluar las fortalezas de cada uno, los gustos y lo que se está dispuesto a hacer.

Sobre este último punto, el psicólogo detalla que puede haber un joven que quiera estudiar para biólogo marino, pero no está dispuesto a viajar o dejar su terruño para crecer profesionalmente, por lo que es poco probable que tenga éxito.

Y es que cuando se elige una carrera hay que tomar en cuenta lo que ésta conlleva o implica, lo qué hay que hacer una vez que se concluyen los estudios y se insertan en el área laboral.

Una pregunta que suele hacer a los adolescentes que están en ese dilema de qué vocación elegir es qué cosa harían gratis, pues esto les permite ir dándose cuenta de lo que en verdad les apasiona y disfrutan hacer.

Si el campo de trabajo está saturado o no, es otro de los aspectos que hay que tomar en cuenta.

Elegir una carrera, señala, tiene mucho que ver con la motivación, el autoconcepto y la autoestima.— IRIS CEBALLOS ALVARADO