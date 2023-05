Cuestionan a Adán López acerca de la división de poderes

La líder del Consejo Coordinador Empresarial y de Coparmex, Beatriz Eugenia Gómory Correa, se sinceró con el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, durante el encuentro proselitista, ilegal, de anteayer con la “sociedad civil” y empresarial en el Campestre, y le formuló una pregunta de corte político e interés general que fue muy aplaudida.

“Como secretario de Gobernación, es la pregunta que siempre le he querido hacer y quiero escuchar de su boca la respuesta”, advirtió la dirigente cuando intervino en la sesión de preguntas al funcionario federal y aspirante a la candidatura presidencial de Morena.

“A veces pareciera que tenemos divergencias, pero estoy segura que como mexicanos tenemos los mismos objetivos y tenemos que trabajar desde nuestras coincidencias, construir juntos y consensuar porque todos queremos un mejor país, un país más justo y con mejores oportunidades para todos”, explicó la licenciada Gómory Correa antes de su pregunta incómoda.

“La pregunta que he preparado y que siempre le he querido hacer es… Desde la ciudadanía y por décadas hemos luchado para que existan organismos autónomos, ciudadanos e independientes que nos ayuden a evitar que el gobierno en turno sea juez y parte en procesos y actividades donde necesitamos total objetividad e imparcialidad, como, por ejemplo, la organización de las elecciones, el respeto a los resultados, el combate a la corrupción qué tanto nos ha lastimado a través de los años, tener acceso a la información pública cuando se trata de concursos y licitaciones. De allí y de esta necesidad nace desde la ciudadanía el IFE hoy INE, el sistema anticorrupción y el INAI, entre otros que hoy están en la Constitución. Han sido logros que se han alcanzado con muchísimo esfuerzo y creemos desde la ciudadanía que lo que necesitamos es fortalecerlos para que puedan funcionar y operar con eficacia por el bien de todos. Estoy segura que todos los que estamos aquí nadie queremos que regrese el pasado, creemos que la concentración del poder y la falta de contrapesos debilita nuestra democracia”.

“Y finalmente lanzó la pregunta: Como secretario de Gobernación, ¿cómo nos puede ayudar a los ciudadanos a que se cumpla la Constitución en el tema de organismos autónomos y respeto a la división de poderes… en este momento nos preocupa mucho el tema de la Suprema Corte de Justicia (que es atacada feroz y públicamente por el presidente Andrés Manuel López Obrador)?

Con su característico buen humor respondió Adán Augusto López, el que mintió en el caso del desvanecimiento (desmayo transitorio como dijo el propio Presidente) y traslado en una ambulancia aérea de López Obrador de Mérida a Ciudad de México, y quien dijo que el salón del Club Campestre fue gratis y no lo fue.

Adán Augusto, una de las tres “corcholatas” del Presidente, calificó de muy buena pregunta la que formuló la lideresa empresarial y dijo:

“Yo vine aquí a hablar del puerto de Progreso, no de política, pero miren, se lo digo con toda franqueza, hay dentro del tema de la reforma electoral mucha desinformación y desde luego intereses políticos”, señaló.

“A lo mejor tendría que decir que nosotros no supimos comunicar qué contenía la famosa reforma electoral en materia constitucional. Primero, mirándole a los ojos, le diría que no es cierto que se haya intentado con la reforma constitucional y menos con las reformas de las leyes secundarias desaparecer al INE”.

Idea original

“Lo que se pretendía era democratizar el proceso de selección de quienes integrarán el Consejo General del INE, que se hiciese lo mismo en los magistrados del tribunal electoral federal, consejeros electorales, presidentes de los organismos, en las salas regionales, en todos los cargos públicos de los organismos autónomos, porque eran cuota de poder de los partidos políticos”.

El funcionario afirmó que la propuesta del presidente López Obrador es que haya un método de elección directa, que el Poder Ejecutivo proponga a 10 ciudadanos mexicanos con requisitos profesionales, el Poder Legislativo otros 10 y el Poder Judicial otros 10, y que estos consejeros fueran electos cada seis años de manera directa por la gente.

“Era una propuesta de avanzada porque pocos países en el mundo mantienen el organismo que organiza las elecciones de esta forma. Proponía esta reforma una reducción sustantiva en el aparato burocrático en el INE, pero el gobierno federal no fue capaz de construir una reforma constitucional conjuntamente con todos los partidos representados en las cámaras legislativas basado en los puntos que proponía el presidente de la república”.

Surge el plan b

“Por ello, cuando rechazaron la iniciativa presidencial se ideó el plan b de la reforma electoral, que proponía una reducción menor a nivel de juntas distritales y municipales y reducir el aparato burocrático en 644 cargos. Mantenía el número de consejeros y ratificaba que se pudiera elegir a los consejeros conforme al espíritu de la Constitución, además, permitiría una reducción del gasto en los estados y municipios en la contratación de espacios publicitarios en medios de comunicación”.

Otra parte de esta reforma electoral es que se utilizaran los edificios públicos como palacios de gobierno y municipales, para que la gente tramite su credencial de elector o realice trámites, y también considerar como delito grave todas las formas sofisticadas de compra de votos.

“Todo esto es lo que estará en discusión y analizarán el próximo mes los ministros de la Suprema Corte. Yo creo que hay poca esperanza de que los ministros en lugar de ponerse a revisar la constitucionalidad de la ley, seguramente se irán con la facilidad de que una vez más se violó el procedimiento legislativo”, consideró.

“Sin quererlo, los mexicanos acabamos de obtener a finales de marzo y principios de abril el reconocimiento de que la Constitución ya nos señala un camino para designar a los magistrados y consejeros electorales tal como dice la Constitución. Nos dice que cuando hay una vacante, el Congreso de la Unión, la Cámara de Diputados estará obligada a constituir un comité técnico y emitir una convocatoria para que los mexicanos se puedan inscribir y participar en el proceso”.

“Dependiendo del número de inscritos a ese proceso, el comité técnico depurará la lista y por cada cargo vacante, presentará una quinteta y de esa quinteta debe elegirse en la Cámara de Diputados a un ciudadano o ciudadana que ocupará la vacante”, explicó.

“Pero tiene que elegirse con las dos terceras partes de los legisladores presentes, esto es que se acabó el reparto de cargos entre los partidos. Fui diputado federal y senador y puedo dar testimonio de cómo se repartían los cargos, era uno para ti, uno para mí si no te alcanza, espérate la siguiente ronda”.

“No voy a decir nombres, pero dos dirigentes nacionales me fueron a ver antes que se eligieran a los consejeros electorales y la presidenta del INE y se propuso una cuota. La elección de la presidencia del INE fue impecable, no hubo un mercadeo, se recurrió a la insaculación”.

“Todos quedamos pendientes del resultado y recuerdo que Santiago Creel cantaba los nombres de los que fueron electos, tres consejeros y la presidenta del INE. Es la primera vez que se elige de esta manera y de quien ocupa la presidencia del consejo general del INE. Fue muy diferente cuando Elba Esther Gordillo propuso y colocó a Luis Ugalde como presidente del IFE”.

Adán Augusto insistió que la elección de los nuevos consejeros electorales y de la presidenta del INE fue democrática y limpia, “todos respetaron el procedimiento y no hay mexicano que no haya quedado satisfecho con este procedimiento donde estuvo presente la suerte”.

“Ya hay un avance, a finales de este año habrá dos vacantes en el tribunal electoral federal y esperamos que se elijan de la misma manera. Que sea un comité técnico y un proceso plural los que realicen el proceso de selección, como no estarán de acuerdo los legisladores, que sea la suerte que decida”, anticipó.

“No tiene nada de malo jugar a la suerte, es el principio de la democracia, nadie está en desacuerdo con el procedimiento ni nos hemos enfrentado. Entonces no es que el INE no se toca, nos ha costado mucho, lo que hay que hacer es de alguna manera fortalecer los procedimientos, sostenemos que sigue siendo caro”.

“Como ya lo dijo el presidente López Obrador, esperaremos septiembre del próximo año, cuando pase las elecciones, quien gane el partido o la coalición de partidos, no tendrán la mayoría constitucional y seguramente habrá una nueva propuesta de reforma constitucional, pero mientras eso sucede, los mexicanos debemos estar activos y preparados para participar en el proceso de 2024”.

El titular de la Segob se refirió a la transparencia y afirmó que debe haber transparencia total en todas las acciones de gobierno. Pero sus palabras son diferentes a la realidad porque el gobierno de la 4T no es transparente en sus inversiones, licitaciones y asignaciones directas de obras.

Sobre la elección de consejeros del INAI, el secretario dijo que desgraciadamente las administraciones del pasado reciente y no tan reciente construyeron organismos autónomos diseñados en un entramado legislativo para inutilizarlos.

Y volvió al ejemplo del reparto de cuotas partidistas en los nombramientos, incluso dijo que un senador de la república colocó a cuatro consejeros del INE, uno de los cuales vetó el presidente López Obrador, y la fracción parlamentaria del PAN en el Senado no ha querido desechar una convocatoria y emitir una nueva para que elijan a los consejeros faltantes.

Acuerdo pendiente

“No es que no queramos que no se elija al consejero del INAI, pero ni modo que le pongamos una pistola en la cabeza a los senadores porque la Constitución dice que tienen que tener un acuerdo y elegir con las dos terceras partes”, manifestó. “Que si no se ponen de acuerdo, pues entonces estarán obligados a someter esta propuesta, si después no hay las dos terceras partes, se debe desechar y empezar otra vez el proceso de la convocatoria”.

“Hace como un mes, cuando fueron a entregar la medalla Belisario Domínguez a la escritora Elena Poniatowska, Ricardo Monreal me propuso que platicara con el coordinador de senadores del PAN, quien me dijo que permitamos que se elijan a los consejeros del INAI”, reveló. “No estábamos en desacuerdo, pero a quien deberían de convencer es a los senadores para que las dos terceras partes elijan. Le dije que por qué no hacen lo que manda la Constitución, que deberían de desechar la convocatoria, desechar la terna, emitir una nueva convocatoria y establecer un procedimiento similar como el que eligió a los consejeros electorales. Les pedí que diseñen sus quintetas y ternas y que los insaculen, quedaron de que lo iban a estudiar, pero hasta hoy no emiten un acuerdo o respuesta”.

El licenciado López Hernández enfatizó que no es que el gobierno federal quiera o desee la desaparición del INAI. Si puede ser un organismo inoperante, puede ser que opere con cuotas de poder y de otros intereses, pero que se diseñe un mecanismo lo más democrático posible para integrarlo.

“Si nosotros quisiéramos desaparecer al INAI, bastaría con proponer una iniciativa y ocupar a todos en convencer a un determinado número de senadores para que votaran a favor; las cosas no son así, se debe cumplir estrictamente con lo que dice la Constitución”, afirmó.

Respecto de la división de poderes, el secretario dijo que sí la respetan, pero tiene que ser de ida y vuelta, es decir, Ejecutivo, Legislativo y Judicial deben de respetarse mutuamente, “pero el Judicial emite fallos con tinte político en vez de orden jurídico”.

“Nosotros podemos tener diferencias, podemos no estar de acuerdo con los fallos que emitan los ministros, pero nunca vamos a desacatar una resolución de la Corte y aunque no nos guste y digamos que no nos gusta, las aceptamosy la cumplimos”, señaló. “Lo que sí digo es que la gran reforma pendiente del México de hoy es la reforma al Poder Judicial. Ahora mismo hablábamos de la corrupción en el ministerio público, en los juzgados de distritos, se trafica con la justicia federal. Muy pronto estaremos en posibilidades de construir una reforma que nos permita limpiar a fondo la corrupción existente en el Poder Judicial, mientras eso sucede, pues seguramente seguiremos viendo fallos de tipo político, diferencias entre un poder y otro. El debate se permite en cualquier democracia, el que debate no asesina, puede aceptar que se equivocó o que te dé la razón, pero no pasa más allá de un ejercicio democrático”.

Hubo otras preguntas de los líderes de las cámaras empresariales que son socias del CCE, a las cuales dio respuesta, pero no con tanta amplitud como la que le formuló al líder de Coparmex.