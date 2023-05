Joven acusa que un taxista de aplicación la habría acosado en Mérida

MÉRIDA.- Una joven de Mérida dio a conocer en redes sociales que fue acosada por un conductor de plataforma que la llevaba a su casa, y quien intentó llevarla por otra ruta.

El hecho habría ocurrido la noche del primero de mayo cuando la muchacha se trasladaba por la zona por El Roble hacia el poniente de la ciudad donde se ubica su domicilio.

De acuerdo con la publicación de la afectada, ella se encontraba en casa de una amiga realizando un trabajo de su universidad, y en horas de la tarde-noche su novio le pidió un taxi por aplicación para que regresara a casa.

Al subir al auto, un Volkswagen Vento, el chófer comenzó a cuestionarle si el nombre del usuario era el de ella, a lo que le contestó que era el de su novio “y punto”. Pero el guiador seguía insistiendo para saber el nombre de la chica, pero ella se negó.

“‘Es que no creo que te llames como el usuario porque eres una chica guapísima’, a lo cual yo le dije que tenía prisa para llegar a mi casa. Él me contestaba que no sabía cómo llegar en la ruta y pues yo le dije, “yo lo guío porque tengo prisa”.

Conductor de Uber intentó llevar a la joven por otra ruta

El conductor le dijo: “si gustas puedo llevarte a otra ruta”, la joven se negó y nuevamente le insistió, que quería llegar a su casa.

“Pero fue horrible saber que estaba pasando por su cabeza querer llevarme a otra ruta, empecé a alertarme bastante”.

En su relato la joven reveló que finalmente ella lo comenzó a guiar para llegar a su destino, pero el hombre le decía “corazón, y mi vida‘, situación que hizo sentir incómoda a la afectada.

La mujer llegó a su casa, y tras contarle todo a su novio reportaron el hecho a la plataforma. Por otro lado la afectada relató que dio a conocer su situación para alertar a las mujeres al tomar un taxi de aplicación.

¿Cómo reportar un problema con un conductor de Uber?

Si algún punto de los Términos y Condiciones y las Guías Comunitarias no es respetado por el socio conductor –por ejemplo, incumplir la ley del tránsito, ser grosero, o cometer una agresión verbal –, es una situación que no es recomendable pasar por alto.

Reportar un problema en un viaje con un socio conductor a través de la app de Uber puede ser de gran ayuda para que otros usuarios no experimenten la misma situación, además de permitirnos construir una comunidad más respetuosa y segura.

Si tienes que reportar un viaje con un socio conductor en la app de Uber sólo necesitas abrir la app desde tu celular y seguir los siguientes pasos: