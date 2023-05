Un ''cordonazo de calor'' se espera para esta semana

MÉRIDA, Yucatán.— Para mañana miércoles, día de la Santa Cruz, y el resto de la semana, incluso principios de la siguiente, vamos a sentir con mucha fuerza el ambiente caluroso en extremo y temperaturas muy altas, advirtió el meteorólogo Juan Vázquez Montalvo, de la Universidad Autónoma de Yucatán.

El consultor hidrometeorológico reiteró que hoy miércoles no habrá el cordonazo de la Santa Cruz, esta descartado totalmente.

Explicó que para que ocurriera el cordonazo tendría que haber un frente frío en el Golfo de México, muy cerca de la costa y este año no se va a dar.

Comentó que lo que se pudo tomar como "cordonazo", fue lo que ocurrió en la costa el pasado domingo 16 de abril.

El experto explicó que ya tiene muchos años que no ocurre el "cordonazo" en estas fechas. El último fue en el año 2017 y, en aquella ocasión fue fuerte y causó daños en la costa y en el interior del Estado, incluso se cayó un circo en Tzucacab.

Esta vez no se dio, sólo ocurrió el pequeño cordonazo en la costa únicamente, el domingo 16 de abirl, debido al frente frío número 50 que no nos afectó pero sí envió un cordonazo costero muy parecido al que sucedió en 2019.

Este 3 de mayo, día en que se celebra la Santa Cruz "habrá un cordonazo pero de calor", dijo Vázquez Montalvo, y expuso que estas condiciones de ambiente caluroso en extremo se prolongarán hasta el Día de la Madre, es decir, el 10 de mayo.

Condiciones climáticas

El cielo estará de mayormente despejado a medio nublado, los vientos serán de sur y sureste y de este y sureste, para la ciudad de Mérida y el interior del Estado.

En la costa, el viento será del este y tal vez del noreste al final de la tarde, y habrá brisa.

Pronóstico de temperaturas

Las máximas rondarán de los 38 a 41 o 42 grados Celsius en algunas zonas.

En el caso de Mérida, entre los 39 y los 41 grados todos los días, siendo el fin de semana e inicio de la siguiente semana cuando las temperaturas superen los 40° C, sobre todo en la zona oeste del estado de Yucatán, donde se encuentra la ciudad de Mérida.

En la costa la temperaturas máximas estará entre los 34 a 37 grados Celsius, las cuales son altas para la costa. Estas temperaturas van a depender de la hora en que entre o no entre la brisa del mar.

Si entra la brisa se quedarán con 34° C y si no entra la brisa se llegarán a los 37 grados Celsius las temperatura máxima.

El especialista indicó que "lo peligroso" estará en la sensación térmica que estará entre los 46 y los 47 grados Celsius.

Se trata de una sensación térmica o bochorno muy alta, en el que se podría sentir sofocamiento.

Vamos a sudar mucho, vamos a sentir que nos sofocamos y para la gente que no es de Yucatán que se están adaptando todavía, van a sentir una sensación "horrible" por el bochorno, dijo el experto.

Golpe de calor

La radiación solar será de entre 1,100 y 1,200 watts, la cual es muy alta y muy peligrosa.

El meteorólogo Juan Vázquez advirtió que las personas podría sufrir golpes de calor, por lo tanto, deben de tener mucho cuidado, por lo que hay que tomar precauciones como beber mucha agua, usar ropas claras, gorras, sombreros, sombrilla; no hacer ejercicio de 11 a.m. a 4 p.m., no permanecer más de dos horas bajo el sol; estar pendiente de los niños y los ancianos, lo.mismo de sus mascotas, usar bloqueador solar y cuidar el estado de los alimentos que se van a consumir, ya que podrían causar enfermedades estomacales.

Los incendios forestales

Vázquez Montalvo también advirtió que se va a desatar una ola de incendios forestales, por lo tanto, es necesario dar aviso a las autoridades o al 911 si alguien ve un incendio.

Las lluvias que trajo el frente frío número 52 no fue suficiente para evitar los incendios. Llovió muy poco en pocas zonas, en la gran mayoría ed la región no llovió por lo que las zonas secas del noreste, sureste y sur del Estado están en riesgo, los incendios se van a desatar y pueden afectar todas esas áreas. Se va a propagar y eso va a hacer una sensación muy desagradable porque va a haber humo, dijo el experto.

El especialista recomendó no tirar colillas de cigarros, ni basura, ni botellas de cristal. No hagan fogatas ni quemen basura.