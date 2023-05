Aeropuerto de MÃ©rida reinicia operaciones hacia el AICM

Unos minutos después que en Ciudad de México se anunció la apertura del aeropuerto capitalino, en la terminal aérea de Mérida se reflejó el reinicio de actividades.

Los mostradores de las aerolíneas comenzaron a recepcionar equipaje de los viajeros.

El rostro de los usuarios de la terminal cambió, en espera de llegar a su destino lo más pronto posible. Sin embargo, habrá efecto "cascada" en los retrasos y se espera que luego de varias horas la situación se normalice.

Además de los aviones que no salieron o llegaron a esta ciudad, hubo un vuelo no esperado: un vuelo de Aeroméxico que salió de Miami, no siguió su ruta a la capital del país.

Por tanto, se ordenó su descenso provisional en Mérida. Aún se siguen registrando retrasos, demoras y cancelaciones.- Agencia Informativa Megamedia