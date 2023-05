Gaspar Quintal Parra, nuevo presidente del PRI YucatÃ¡n

La fórmula encabezada por Lucely del Perpetuo Socorro Alpizar Carrillo, exdiputada local para la presidencia estatal del PRI, no cumplió con todos los requisitos que exigen la convocatoria; solo la de Gaspar Quintal Parra, legislador local.

Ante esto, el domingo le será entregada su constancia con la cual en automático se convertirá en el nuevo presidente del Comité Directivo Estatal priista en Yucatán.

William Pérez Cárdenas, vocal del organismo auxiliar de la Comisión de Procesos Internos del Comité Ejecutivo Nacional del PRI; informó que fueron seis los requisitos que no cubrió la exdiputada Lucely Alpizar, por lo cual se le negó su registro, y quedó solo la que encabeza Quintal Parra.

Recordó que en la convocatoria su artículo 16 establece que en caso de que sólo una fórmula de candidatos a la dirigencia estatal logre su registro, ya no se realizará el resto del proceso, o sea ya no habrá campañas y tampoco las votaciones, y al día siguiente de confirmarse esta situación se procedería a entregar la constancia de ganador a quien encabece la fórmula única o sea que en el transcurso del domingo se le entregaría a Quintal Parra.

Pérez Cárdenas informó que desde el pasado viernes cuando solicito su registro Lucely Alpizar, se le hicieron las observaciones de que no cumplía seis requisitos, y tenía de plazo hasta las 18 horas del sábado para cubrirlos, pero se acabó el plazo y no lo hizo, por eso no se le dio su registro y quedó fuera del proceso interno.

¿Qué requisitos no cumplió Lucely Alpizar?

De los seis requisitos que no cumplía la exdiputada local, uno de ellos era el de su plan de trabajo y sus dos fotografías, que entregó por la tarde haciendo uso de su derecho de audiencia, como lo establece la misma convocatoria, pero le faltaron otros cuatro que no acreditó.

Los cuatro que le faltaron acreditar fueron:

Documento mediante el cual acredita una militancia de al menos siete años, con constancia expedida por el Coordinador Nacional de la Coordinación Nacional de Afiliación y Registro Partidario del C.E.N. Constancia expedida por la Secretaría de Finanzas y Administración del Comité Ejecutivo Nacional, para acreditar que está al día en el pago de sus cuotas partidistas. Constancia donde acredita los cursos de capacitación y formación política impartidos por el Instituto de Formación Política Jesús Reyes Heroles, A.C.. Los formatos en los que consten los apoyos que le manifiestan, ya sean los Comités Municipales, Sectores, Organizaciones, Consejeras y Consejeros Políticos, o el Registro Partidario.

La ceremonia de entrega de constancia de mayoría que lo acredita como nuevo presidente estatal del PRI, se le entregará a Quintal Parra a las 10 horas del domingo en la Casa del Pueblo, sede oficial de este partido en Yucatán.