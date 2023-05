Reclamos desde un sindicato

Maestros que participaron en la reunión plenaria de la Sección 33 del SNTE en el centro de convenciones de la Cámara de Comercio (Canacome) reclamaron al líder Ricardo Francisco Espinosa Magaña el cambio de un terreno propiedad del sindicato magisterial por otra que era propiedad de una escuela privada de Ticul.

Otros reclamos de los trabajadores de la educación fue que el sindicato intervenga para frenar el cambio del personal de la Dirección General de Educación Indígena, Intercultural y Bilingüe (Dgeiib) de la SEP al Instituto Nacional de Pueblos Indígenas (INPI).

En este conflicto que generó protestas de los afectados, la directiva nacional del SNTE logró, según el maestro Espinosa Magaña, que se diera marcha atrás a la iniciativa.

En un comunicado, el secretario general de la Sección 33 informó a la comunidad magisterial que el líder nacional del SNTE, Alfonso Cepeda Salas, planteó al presidente López Obrador la inconveniencia de esta transferencia y el titular del Ejecutivo federal se comprometió a retirar la iniciativa.

De esta forma, los derechos de los trabajadores están a salvo y los servicios educativos del nivel indígena seguirán adscritos a la SEP y bajo la coordinación de la autoridad educativa de cada estado, se explicó.

El maestro Espinosa Magaña informó que asistieron 346 trabajadores a la plenaria del jueves 18 de mayo, donde rindió su informe de actividades y financiero, los cuales fueron revisados y aprobados por el pleno.

“En este espacio democrático hubo un debate por el informe y el asunto del terreno de Ticul”, reconoció. “Se les explicó que el sindicato siempre busca la mejoría patrimonial; por tanto, se negoció el cambio de un terreno baldío abandonado por otro más amplio, que tiene palapa y chapoteadero”.

A su decir, algunos maestros pidieron una investigación a fondo de este cambio de terrenos y él no se opone.

“Fue una reunión con mucha civilidad y participación abierta, es un hecho inédito para estos tiempos de nueva democracia”, indicó.

“Nosotros nos enfocamos para que reciban la información, si algunos quieren hacer las investigaciones, que la hagan, no podemos pelearnos. Lo que hace el sindicato es cuidar el patrimonio y no lo hice sólo porque no tengo personalidad jurídica, sino que fue un acuerdo de todo el comité”.— Joaquín Chan Caamal

“La operación se hizo en forma legal ante la notaría pública número 38 y fue una operación con toda la claridad legal”.