IMSS Yucatán ofrece tamiz cardiológico neonatal, ¿qué es y para qué sirve?

MÉRIDA, Yucatán.— Como parte del programa PediatrIMSS que tiene el objetivo de fortalecer el acompañamiento del desarrollo en la niña y el niño, así como la prevención y atención de enfermedades desde el nacimiento hasta la adolescencia, para una transición a la vida adulta saludable, mediante la modernización y reordenamiento de procesos de atención.

En su Política 3: “Detectar oportunamente las enfermedades congénitas para su atención integral”, en específico en su estrategia de detección y atención oportuna de cardiopatías congénitas, se realiza el tamiz cardiológico, es por ello que el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Yucatán, informa sobre este servicio para identificar a tiempo malformaciones congénitas en el corazón de los recién nacidos.

Noticias Relacionadas IMSS Yucatán ofrece medidas de prevención para evitar quemaduras en menores de edad

En ese sentido, el Tamiz Cardiológico Neonatal es un examen médico que se realiza a los bebés, con el objetivo de identificar posibles alteraciones o padecimiento en su corazón de manera oportuna, se estima que anualmente nacen entre 14 y 18 mil personas con cardiopatías congénitas en México, lo que significa que es la malformación congénita más frecuente y segunda causa de muerte en menores de 5 años en nuestro país. La detección, diagnóstico y tratamiento oportuno son fundamentales en el pronóstico de vida y desarrollo de un recién nacido.

Esta prueba sencilla y segura, se realiza de las 24 a 72 horas de vida, mediante la medición de la saturación de oxígeno en una mano y un pie del recién nacido, utilizando el dispositivo llamado Oxímetro de Pulso.

Los candidatos a este tamizaje son los bebés que nacen a partir de las 37 semanas de gestación, que se encuentren sin apoyo de oxígeno. Cabe destacar que este servicio está dirigido para aquellos bebés que nazcan en el Instituto. Actualmente se lleva a cabo en el HGR No. 1, No. 12, HGSZ No. 03 en Motul, No. 46 en Umán y No. 05 en Tizimín.

La titular de la jefatura de Prestaciones Médicas, doctora Flor Irene Rodríguez Melo, asegura que realizar este procedimiento de tamizaje en los recién nacidos es de suma importancia para identificar cualquier cardiopatía congénita crítica para una atención oportuna y mejora de pronóstico.

“Tras realizar este tamizaje, en aquellos casos positivos se realiza estudio diagnóstico y de confirmarse algún tipo de cardiopatía, el paciente es referido inmediatamente al Servicio de Cardiología Pediátrica del Hospital General Regional (HGR) No. 1, y donde se determina si el recién nacido es candidato a una cirugía correctiva o paliativa, según sea el caso, siempre brindando la atención oportuna y salvaguardando la vida del bebé”, añadió Rodriguez Melo.

En el IMSS Yucatán trabajamos arduamente para garantizar la atención tanto de las madres como de los recién nacidos, por tal motivo, se otorga toda la información a las madres y padres sobre este examen y la relevancia de aplicarlo a sus hijos y de esta manera salvaguardar su salud.

Con estas acciones el Instituto refrenda el compromiso de brindar atención médica a los bebés, a través de diversas herramientas que permitan a los profesionales de la salud identificar cualquier signo de alerta, para prevenir complicaciones.— (BOLETÍN DE PRENSA: No. 2383/2023).