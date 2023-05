La ciudadanía, eje de Consejo

Para fortalecer la toma de decisiones conjuntas con la sociedad, el Ayuntamiento que encabeza Renán Barrera Concha presentó la convocatoria pública para la conformación del primer Consejo Consultivo de Participación Ciudadana en el Municipio, indica un boletín.

El presidente municipal informó que, en cumplimiento del reglamento de Participación Ciudadana en el Municipio de Mérida, se emitió esta invitación para que los ciudadanos que deseen integrarse a este mecanismo realicen su solicitud y presenten la documentación correspondiente.

La fecha límite es hasta el 15 de junio próximo, según dijo el primer edil.

“Esta es una invitación a trabajar coordinadamente con el gobierno municipal a favor del bien común, para generar un desarrollo social más armónico, así como mayor cohesión social. En Mérida contamos con la experiencia de una activa participación de la sociedad civil, que nos permite seguir construyendo juntos una de las ciudades con mejor calidad de vida del país”, señaló.

El alcalde precisó que los ciudadanos que deseen integrarse a este nuevo mecanismo estarán acompañados en su labor por los titulares de la presidencia municipal, la sindicatura, la Comisión Especial de Participación Ciudadana del Ayuntamiento, la Secretaría de Participación Ciudadana, y la Subdirección de Participación Ciudadana, destacando de esta forma la integración mayoritariamente ciudadana para garantizar los acuerdos.

“Con esta convocatoria pública el Ayuntamiento está a la vanguardia en los mecanismos que promueven la participación de los ciudadanos en la toma de decisiones del gobierno municipal”, refirió.

“A partir de la aprobación del Reglamento de Participación Ciudadana del Municipio de Mérida, no solo este Consejo sino todos los consejos consultivos municipales se conformarán mediante convocatoria abierta a la ciudadanía”.

También explicó que por ser la primera conformación del Consejo y para dar cumplimiento a la integración escalonada del mismo a fin de que permita dar continuidad y seguimiento a sus actividades, por única ocasión serán seis consejerías ciudadanas.

Tres de ellas durarán en su cargo tres años y cuatro meses; y las tres restantes, un año y cuatro meses.

Por cada persona integrante propietaria se designará una suplente, mencionó. La elección de las personas ciudadanas (titulares y suplentes) que formarán parte del Consejo estará a cargo de la Comisión Especial de Participación Ciudadana en sesión pública que se transmitirá en vivo por el canal www.youtube.com/AyuntamientoDeMerida, el próximo 20 de junio a las nueve horas.

Una vez emitido el dictamen de la Comisión, deberá ser aprobado por el Cabildo.

Ya elegidas las personas, se designarán las consejerías titulares y las suplentes de manera transparente mediante un sorteo a cargo de la Comisión Especial de Participación Ciudadana, en la misma transmisión del próximo 20 de junio a las nueve horas, que se transmitirá en vivo por el canal citado.

En cuanto a los requisitos para participar en la convocatoria, Barrera Concha precisó que la solicitud de registro debe ser debidamente llenadas y firmadas, y están disponibles para descargar en www.merida.gob.mx/participacionciudadana.

“Además, las personas interesadas deberán cumplir con otros requisitos como no ser, ni haber sido servidor o servidora pública en la administración municipal anterior; no haber sido dirigente de algún partido político en los últimos tres años; no ser titular en el ministerio de algún culto religioso; y no ser ni haber sido persona candidata para ocupar cargos de elección popular en el proceso electoral inmediato anterior, y principalmente contar con experiencia demostrable en participación social”, indicó.

También informó que en la sesión de Cabildo se realizará la aprobación del Ayuntamiento de los consejeros, a finales de junio.

Para mayor información sobre la convocatoria pública y sus requisitos se puede visitar la página www.merida.gob.mx/participacionciudadana.