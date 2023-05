Ofrecen detalles de proyectos en el transporte urbano

El gobernador Mauricio Vila Dosal tuvo el honor de arrancar el ciclo de conferencias y mesas panel del Smart City Expo Latam Congress, con la exposición sobre la transformación del sistema de transporte público de Mérida que, en voz de expertos, es un ejemplo latinoamericano que se acerca a la visión global de ciudad próxima o ciudad de 15 minutos que tiene auge en Europa.

En la mesa panel “Diálogo de espacios urbanos: hacer realidad el cambio de modelo urbano y movilidad”, el gobernador Vila Dosal narró ante la asistencia su decisión de cambiar de fondo el transporte público urbano de Mérida por medio del sistema de transporte sustentable Va y Ven.

Cuando todos escucharon de este proyecto, la moderadora Pilar Conesa Santamaría, curadora del Smart City World Congress, dijo que es una iniciativa inspiradora y pidió al gobernador Vila Dosal que hiciera algunas recomendaciones a las autoridades que afrontan problemas el transporte público de sus ciudades.

Vila Dosal manifestó que cuando uno quiere hacer un cambio de este tamaño, hay que tener fuerza y esta fuerza la da la ciudadanía.

Además, el gobierno debe ponerse del lado del usuario del transporte público y no del lado de los concesionarios. De esta forma empieza a tomar fuerza el proyecto porque está pensado para la gente.

“La mejora en el transporte público era una demanda muy añeja en Mérida, habían pasado muchos gobiernos y no se había atendido”, contó el gobernador. “En ese sentido, lo que hay que hacer es, primero, tener un proyecto serio, viable, hay que generar certidumbre jurídica y tiene que ser financieramente viable”.

“Uno tiene que estar dispuesto a llegar a las últimas consecuencias, porque evidentemente va a ver resistencias en el camino, va a ver muchos intereses que quieran que un proyecto como este no se haga”.

“Cuando anuncié este proyecto del Va y Ven le dije a los concesionarios, que esto lo iba a hacer con ellos, sin ellos o a pesar de ellos, porque no podemos tener casi medio millón de usuarios sufriendo el transporte público por los intereses de 50 a 60 concesionarios que quieren seguir manejando y gestionando el transporte público porque así le convienen a sus intereses”, continuó sus explicaciones.

“La invitación fue que se sumen, que vendan sus concesiones, pero esas concesiones son del estado y tenemos los mecanismos para recuperarlas si no se cumple con el objetivo”.

A su decir, es el único gobernador del país que cuando llegó al cargo bajó la tarifa del transporte de 8 pesos a 7.50. Y lo bajó porque Mérida no tenía el servicio de transporte que la gente merecía y ofreció que no subiría la tarifa hasta que no haya una mejora sustancial en el servicio.

Antes, la costumbre era subir la tarifa y seguía el servicio ineficiente con choferes que no daban buen servicio y la espera y viaje era tardío.

Indicó que el transporte público es una causa de desigualdad si no es eficiente, porque una persona que tiene automóvil tarda 20 minutos en llegar a su trabajo y quien usa el autobús tarda más de dos horas, descansa menos, ve menos a su familia y es menos productivo. En consecuencia la aspiración instantánea de las personas era tener un automóvil, que aumentaría el parque vehicular y que lleva a ciudades que no se quiere en estos tiempos.

“Uno tiene el servicio por el que está dispuesto a pagar, lo paga el usuario o el gobierno”, dijo. “Hemos aumentado al doble el subsidio al transporte público, antes era de 250 millones y hoy de 500 millones, pero cuando entra el Va y Ven a las rutas aumenta la tarifa y la paga el usuario. Estudiamos muy bien desde el principio este tema porque si ofreces un servicio cómodo, de calidad y eficiente, la gente está dispuesta a pagarlo”.

Precisó que el gobierno no tiene un aumento generalizado en las tarifas sino hasta que entra una ruta del Va y Ven que mejora sustancial el servicio es cuando se aplica la nueva tarifa.

“Se necesita voluntad política, determinación, certeza jurídica y un modelo financiero que sea viable”, señaló. “Nadie va a invertir de la iniciativa privada si no va a ganar dinero. Nosotros lo que ofrecemos a los concesionarios es un transporte de primer mundo y un negocio más rentable. Ya varios quieren comprar más autobuses de lo programado y tenemos que frenarlos”.— Joaquín Chan Caamal.

“De aquí al 1 de octubre de 2024, cuando terminemos la administración, el servicio de transporte público en Mérida y en Yucatán será un antes y un después que no se veía en mucho tiempo”, sentenció. “Es un proyecto que transforma la movilidad de Mérida y le damos a los ciudadanos un servicio que se merecen, que en el futuro no exijan menos”.

El gobernador Vila Dosal también explicó el proyecto del transporte eléctrico Ie-Tram que está en proceso de implementación.

Informó que el primer autobús eléctrico llegará a Mérida este viernes y lo pasearán por la ciudad para que la gente lo conozca y para que sea parte de la prueba de su eficiencia en este territorio.

Es un proyecto de transporte público que precisamente anunció en el Smart City de 2022 y hasta pensaron que estaba “faroleando”, pero en este año será realidad.

En diciembre próximo llegará la primera remesa de 10 autobuses eléctricos, en marzo y abril de 2024 los restantes del pedido de 35 unidades.

El Ie Tram unirá a los municipios de la zona metropolitana, como Mérida, Kanasín y Umán y las estaciones del Tren Maya de Teya y Poxilá.

“Estamos muy contentos y emocionados, lo más importante es que es un proyecto que es referente a nivel nacional, nadie tendrá un proyecto de esta magnitud”, aseguró el gobernador. ¿Por qué lo hacemos? Porque queremos tener un servicio de transporte público que los yucatecos merecen y que nunca se vuelvan a conformar con menos que esto”.

La moderadora española, que es pionera de los smart cities en el mundo, felicitó a Vila Dosal y comentó que sin duda este proyecto del Va y Ven va inspirar a muchos alcaldes de América Latina y de otras ciudades del mundo por la forma como abordó el problema, las circunstancias y la política pública que aplica.

También el reconocido creador de Ciudades de Proximidad o Ciudades de 15 Minutos, Carlos Moreno, quien es científico, investigador y profesor de la Universidad de Sorbona, París, tuvo elogios para el mandatario yucateco y consideró que este tipo de proyectos de beneficio social son los que necesita el movimiento urbano Ciudades Próxima en el mundo.

En su participación, el académico dijo que no hay una varita mágica que solucione o cambie en pocos meses 7 siglos de urbanismo de solidificación y segmentación, pero sí hay proyectos de planificación urbana y estrategias con una hoja de ruta ambiciosa que transforman la vida de los habitantes con una importante mejoría en su calidad de vida.

Puso como ejemplo planes de estrategia urbana que aplican ciudades de Argentina, Guayaquil, Roma, basado en tres conceptos simples: policentrismo, multiuso de la infraestructura de servicios básicos y multiservicios básicos y una movilidad conectada de bajo carbón, saliendo de la movilidad obligada a la opción de movilidad escogida.

Hoy, los patios de las escuelas se abren los fines de semana y son espacios públicos para actividades del vecindario donde se ofrece gastronomía, música, las calles cercanas a las escuelas se cierran a los autos para que las familias caminen o lleguen en bicicleta.

Se genera un comercio para la lucha contra el comercio digital, el gobierno compra locales y los alquila a bajo precio para que los comerciantes, artesanos y productores oferten sus servicios, combaten el desempleo y forman micro centros de servicios como una forma de descentralizar las grandes urbes.

Las torres corporativas que tienen espacios desocupados son rentadas a bajo costo para que las personas trabajen cerca de sus hogares y no usen el espacio familiar para su trabajo por la distracción.

Son muchas las acciones que surgen para mejorar la calidad de vida de los habitantes mediante proyectos innovadores que surgen de los estudios y las reuniones importantes como los Smart City de Barcelona, Mérida y el mundo.