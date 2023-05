Usuaria de ''En Bici'' choca contra un camión de transporte público en el centro de Mérida

MÉRIDA.- Una ciclista, usuaria de “En bici” y estudiante de odontología sufrió una lesión en la frente luego de chocar con un autobús de la Alianza de Camioneros en el centro de Mérida.

En el lugar se pudo averiguar que la joven y cinco de sus compañeros tomaron, cada uno, una bicicleta del programa "En Bici" en la Plaza Grande y comenzaron a trasladarse al Centro de Salud ubicado en el barrio de San Cristóbal, la lesionada en la unidad 1321.

El grupo de estudiantes iba circulando sobre la calle 58, pero a la altura de la calle 69 la joven se quedó hasta atrás y cuando intentó pasar entre dos autobuses, chocó con la parte trasera de uno de ellos, lo que le provocó una herida cortante a la altura de la frente.

La joven dijo a la policía que el autobús comenzó a echarse de reversa y por eso chocó, pero el camionero señaló que la unidad estaba detenida y la muchacha chocó porque en ese momento había trabajadores del Ayuntamiento de Mérida reparando un bache, de modo que la calle estaba parcialmente cerrada, por lo que los vehículos se pegaban demasiado a la derecha para poder avanzar, sin embargo la ciclista no alcanzó a frenar, porque otro autobús de transporte urbano pasó junto a ella, y terminó chocando con el vehículo detenido.

Como ninguno quería hacerse responsable del accidente, al lugar tuvo que llegar un perito de Tránsito, pero momentos después arribó un representante del Ayuntamiento de Mérida para tratar de solucionar el problema, ya que las bicicletas no cuentan con seguro de daños a terceros —pues la Ley de Tránsito no obliga los vehículos menores no motorizados a contar con uno —, y dijo que podían llegar a un acuerdo sin la necesidad de ir a la comandancia, por lo que las partes acordarían el pago de daños y lesiones.