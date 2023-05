Migrantes en México están en manos del crimen organizado, advierte especialista

Los “polleros” que operan en México, quienes conducen a los migrantes hacia Estados Unidos, son controlados por los cárteles delictivos más peligrosos, afirmó la doctora Alma Eunice Rendón Cárdenas, consultora internacional y experta en temas de migración y seguridad.

También señaló que los motivos de la migración han cambiado con el tiempo, pues ahora es principalmente porque están huyendo de la inseguridad, cuando antes era más por razones económicas.

La doctora Alma Rendón fue de los destacados conferenciantes que participaron en el Smart City Expo Latam Congress 2023 de Mérida, en la mesa panel “Enfoques sistémicos para abordar la gestión de servicios de atención social”, donde también estuvieron la subsecretaria del Trabajo de la Sefoet, Irais Mercedes Barón Zermeño; la presidenta de la Cámara Nacional de las Mujeres, Naomi Peniche López, y José Farhat, secretario de Participación Ciudadana del gobierno de la provincia de Tucumán, Argentina.

Después de su participación, la especialista aceptó una entrevista con el reportero de Diario de Yucatán sobre el tema de la migración, del cual tiene una visión completa y propuestas de solución de este complejo problema social y humanitario.

Niegan que los migrantes estén "invadiendo" México

Rechazó categóricamente que los migrantes internacionales "invadan" México, es una apreciación incorrecta, y justificó su paso por territorio nacional porque esta gente huye muchas veces del riesgo de perder la vida en su país por la inseguridad, por el ataque y amenaza de pandillas y la persecución política.

Antes la migración era un tema económico y de falta de oportunidades, pero desafortunadamente en los últimos años vemos que es el tema de inseguridad, temor a las maras, a las pandillas y de persecución política en sus países

La directora de la organización civil Agenda Migrante y Red Viral explicó que muchos ciudadanos de Venezuela, Nicaragua y Cuba están saliendo por un tema de persecución política.

"Realmente es un tema de mucho descontento con sus gobiernos y la imposibilidad de seguir en sus países, son motivos diversos por los que huyen y quieren ir a Estados Unidos”.

La doctora Rendón afirmó que lo peor que pueden hacer los mexicanos es tener miedo a los migrantes internacionales, decir que nos invaden, decir que son casi personas no gratas, ponerles retenes con muchos guardias nacionales o militares y tener un control militarizado. Alma Eunice Rendón Cárdenas, consultora internacional y experta en temas de migración y seguridad

Medidas contra migrantes que enriquecen más a los traficantes de personas

Estas medidas, consideró, lo único que ocasionan es que enriquecen más a los traficantes de personas y los cárteles del crimen organizado porque mientras más difícil es cruzar la frontera más caro les cobran.

“Tenemos que recordar que en México los polleros no son como antes, ahora trabajan con grupos del crimen organizado muy peligrosos, como quedó demostrado en Tamaulipas".

Son diversos grupos del crimen organizado que ya absorbieron a los polleros porque el tráfico de personas es un negocio redituable

"Como empresarios criminales quieren diversificar sus negocios y me atrevería a decir que ahora es más probable que te detengan por traficar sustancias ilegales que por traficar personas, por ello es un buen negocio", continuó.

"Tiene una dificultad el tráfico de personas porque el migrante en calidad de indocumentado no va a denunciar los abusos y no hay delito que perseguir desde la perspectiva de la autoridad".

"Es un tema muy complejo, tendrían que detener a los polleros por su asociación con el crimen organizado o por otro tipo de delitos, y esto no ha pasado en México”.

Alto grado de impunidad en el tráfico de personas en México

La consultora internacional informó que la Fiscalía General de la República (FGR) sólo tiene una unidad de investigación que sí trabaja en este tema, pero hay una gran impunidad en el tráfico de personas porque el castigo administrativo o penal es leve.

“Este fenómeno de la migración pasa porque no hay política de inclusión. Creo que, como decía en mi exposición (el jueves 25 de mayo), al final las empresas mexicanas requieren de mano de obra, no se dan abasto sobre todo en el norte del país, por qué no incluirlos al mercado laboral de manera formal”, señaló. Un grupo de migrantes haitianos descansan cerca de las oficinas de Migración en Acapulco, Guerrero

“A mi me buscaron muchos empresarios que querían dar trabajo a los migrantes internacionales y sólo pedían ayuda para que obtengan sus papeles de forma legal".

"Hablé con el Instituto Nacional de Migración y dijeron estar dispuestos a colaborar si el migrante ya tiene un contratante", agregó.

Yo me pregunto, si hay ayuda para conseguir los papeles de estancia legal y hay empresarios dispuestos a darle trabajo ¿entonces por qué cada quien no pone su granito de arena para solucionar este problema social creciente?

Programa del gobierno y empresas para contratar a migrantes ilegales

En ese sentido, recordó que la Acnur, de la mano del gobierno mexicano, hicieron un programa humanitario con colaboración de grandes firmas como Oxxo, Femsa, Mabe, entre otras, que decidieron contratar en sus empresas a 30,000 migrantes extranjeros.

El gobierno mexicano gestionó la alta de los migrantes ante el SAT, se toparon con un sistema bancario comercial racista porque no quiso abrir cuentas bancarias a los migrantes contratados, y finalmente recibieron capacitación en sus áreas laborales, trabajan en la actualidad y en un solo año pagaron $140 millones en impuestos.

Ese monto que aportaron los migrantes al Fisco equivale a cuatro veces el presupuesto de la Comisión Mexicana para el Refugio (Comar).

“De ese tamaño es el aporte que puede dejar los migrantes al país si tenemos las políticas adecuadas, pero si solamente estamos amenazándolos, diciendo que los vamos a sacar, que no permitan su ingreso a la frontera Sur, sólo se genera dinámicas muy perversas e inseguras para esa gente”, recalcó.

“Lo que hay que hacer es abrirnos unas perspectivas positivas y políticas públicas que atiendan el fenómeno de forma humanitaria”. Un grupo de migrantes haitianos descansan cerca de las oficinas de Migración en Acapulco, Guerrero

México cede ante Estados Unidos en el tema migratorio

La doctora Rendón Cárdenas tampoco está de acuerdo con la docilidad del gobierno mexicano ante Estados Unidos en el tema migratorio, porque tal parece que México no tiene una política migratoria y solo cumple lo que dicta la política del país vecino.

Creo que el presidente (López Obrador) tenía auténticamente una visión humanista con el tema migratorio, pero lo ha dejado a un lado por amenazas de Estados Unidos

“Con el argumento del título 42 que emitió Estados Unidos por motivo de salud pública, entre comillas, retornó a más 2.8 millones de personas", prosiguió.

"Con el programa de permanencia en México tuvo a más de 75,000 solicitantes de refugio esperando del lado mexicano en condiciones que no eran las adecuadas para cualquier ser humano".

"Ahora resulta que ya acabó el título 42, que esperaban mucho en el norte del país, y que ahora México acepta la deportación de migrantes de 4 nacionalidades, pero por qué lo acepta, bajó qué argumentos legales, qué acciones tienen planeado para que no haya desorden en la frontera norte”, preguntó.

Se rebasa la capacidad de los albergues para migrantes

“Los albergues para migrantes están llenos, ya superaron su capacidad y no los atiende el gobierno federal, sinos más bien la sociedad civil, los religiosos y algunos gobiernos locales”, denunció.

¿Por qué no pedirle a Estados Unidos recursos del programa de colaboración ‘Entendimiento Bicentenario’?, que tanto prometieron que tenía una visión más humanista y que era distinta a la Iniciativa Mérida

"Que bajen esos recursos para las asociaciones civiles del Norte y del Sur que operan los albergues y que son los tapones que están quedando por las políticas estadounidenses”.

La doctora Rendón cree que hay una petición expresa del gobierno de Estados Unidos para que no les den la tarjeta de usos múltiple por razones humanitarias a los migrantes que vienen a México.

Por ello, consideró, la gente se queda varada mucho tiempo en las fronteras mexicanas o quedan en la calle por el cierre de albergues dignos, como pasó en la alcaldía de Tláhuac, en Ciudad de México, donde un albergue grande y decente cerró inexplicablemente.

“Creo que hay que tener una política migratoria mexicana propia, negociar más beneficios con Estados Unidos y que haya cosas a cambio de la colaboración”, sugirió. Migrantes de diversas nacionalidades en un campamento temporal en Tapachula, Chiapas

Llama a no seguir siendo el "patio trasero" de Estados Unidos

“No podemos seguir siendo el patio trasero de Estados Unidos a cambio de nada. Ya cerraron las estaciones provisionales de migración, son 56, pero 33 están cerradas, lo que reduce los espacios para darle una mejor atención a los migrantes internacionales".

"Ojalá que de verdad estén bajo revisión y los mejoren porque las estaciones migratorias son centros de detención, no son albergues, y ojalá los abran pronto", añadió.

"Hay que cambiar las cárceles de migrantes por un modelo de estancias adecuadas, como el de Tláhuac o el Leona Vicario de Ciudad Juárez”.

Destacó un cambio importante que lograron los defensores de migrantes para humanizar su estancia en México: demandaron a la Cámara de Diputados un cambio en el Artículo 111 de la Ley Federal de Migración para que la retención de un migrante en una estación migratoria sea de 36 horas como marca la Constitución.

Se aprobó esta modificación reglamentaria y con ello terminó el encarcelamiento de los indocumentados de 15 a 60 días, que era violatorio de los derechos humanos porque la falta de documentos de estancia legal no es un delito, sino falta administrativa.

Demanda albergues que en realidad apoyen al migrante

Afirmó que el gobierno debe construir albergues reales donde se ayude al migrante y le den buena atención, no tener centros de detención como ahora donde incluso ocurrió una tragedia en la estación de Ciudad Juárez, Chihuahua.

Los migrantes no buscan quedarse en México, sino ir a Estados Unidos, esa es la realidad del fenómeno social.

"Y los albergues bien pueden aprovechar la mano de obra temporal de estas personas con proyectos productivos que les genere ingresos para el sostenimiento del lugar a cambio de sus servicios", apuntó.

“Tenemos que salir de la mente cuadrada para empezar a repensar o tener políticas adecuadas para atender este flujo migratorio, que sí va en aumento cada año”. Policías desalojaron a migrantes que acampaban en calles de Ciudad Juárez, Chihuahua

“La amenaza y la militarización de la frontera no sirve, en 2021 había 1.7 millones de detenciones en la frontera de Estados Unidos y en 2022 fueron 2.7 millones, aun con todas las restricciones y amenazas sigue el aumento".

"La finalidad de esta gente es huir de sus países porque tiene condiciones de vida peores, si va a seguir esta tendencia, porqué no pensamos en cosas que sí funcionen e integrar a las personas al trabajo productivo ordenado y formal”.

La especialista también habló sobre el papel del sacerdote Alejandro Solalinde que anunció la desaparición del Instituto Nacional de Migración, pero que dejó de figurar y hablar del tema migratorio, de lo que informaremos en una próxima entrega.