Olga Rosas deja de ser la titular de la SAF

Desde anteanoche y de manera provisional Roberto Suárez Coldwell es el encargado de la Secretaría de Administración y Finanzas (SAF) del Estado ante la renuncia de su titular Olga Rosas Moya, quien dejó el cargo para buscar la titularidad de la nueva Agencia de Inteligencia Patrimonial y Económica, para lo que ayer acudió a comparecer ante los diputados en el Congreso del Estado.

Aunque el Ejecutivo estatal hasta anoche no emitía comunicado oficial sobre esta renuncia, la misma Olga Rosas fue quien durante su comparecencia en el Congreso y a preguntas de los diputados de Morena informó que había renunciado a su cargo de secretaria de Administración y Finanzas desde la noche anterior.

“No era necesario que renuncie para que me presente a comparecer, legalmente no hay impedimento alguno por el cual no deba acudir al Congreso siendo secretaria del gobierno del Estado, pero me sentía más cómoda venir, ya sin el cargo en el gobierno estatal”, expresó al manifestar su interés por ser la titular de la nueva agencia.

Más tarde al realizarse la comparecencia de los funcionarios que envío el gobernador al Congreso para ampliar la información sobre su solicitud de autorización para contratar créditos hasta por 3,036 millones de pesos para ampliar y modernizar el puerto de altura, se presentó a Suárez Coldwell como el encargado de la SAF, quien acompañó a Ernesto Herrera Novelo, secretario de Fomento Económico.— DAVID DOMÍNGUEZ MASSA