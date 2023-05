Entregan tercera etapa de repavimentación

El gobernador Mauricio Vila Dosal llevó al cabo la entrega de los trabajos de la tercera etapa de construcción y reconstrucción de 7.7 kilómetros de calles en el municipio de Kanasín.

Durante una gira de trabajo por este municipio, el gobernador otorgó la tercera etapa de estas obras, con la que ya suman más de 18 kilómetros de vialidades reparadas en la zona.

Debido al buen manejo de las finanzas, en esta misma fase se efectuarán nueve tramos adicionales, mediante una inversión de 24.1 millones de pesos.

Al respecto, explicó que gracias a la labor coordinada con el alcalde de Kanasín, Edwin Bojórquez Ramírez, se han realizado diversas acciones que permiten mejorar no sólo las calles de esta localidad, sino también las viviendas y la calidad de vida de su población.

“En lo que va del año y medio de Edwin ya hicimos una primera etapa de 9.4 kilómetros de repavimentación de calles, una segunda de 2.6, la tercera de 7.7, estamos por iniciar una cuarta de 8.4 y, con el Ie-Tram, haremos siete adicionales, de aquí a que termine el año; estamos hablando de 35 kilómetros de calles nuevas para Kanasín”, recordó el gobernador.

En un comunicado se informó que los trabajos que entregó ayer el gobernador consistieron en la construcción de terracerías y subbase de 15 centímetros de espesor, ambas compactas al 95%, así como emulsión asfáltica para impregnación, careta de concreto de 3 cm, riego tapón y señalamientos tanto horizontal como vertical.

Sobre ello, Lisbeth Dzul Medina, de la colonia Pablo Moreno, celebró que el Gobierno estatal haga este tipo de obras, “ya que Kanasín ha estado muy olvidado por autoridades pasadas”.

“Era justo y necesario que alguien se preocupara por mejorar nuestras calles; cuando llovía, esto se convertía en charcos de lodo y tierra que, después, hacían que llegaran los moscos y, luego, las enfermedades”, mencionó.

Como parte de su compromiso con los habitantes de este municipio, Vila Dosal inició hace año y medio la primera etapa de reconstrucción de calles, donde se intervino 9.4 kilómetros, que abarcaron 48 vías, mediante el ejercicio de casi 30 millones de pesos.

Para la segunda fase, se operó en 2.6 km, es decir, cerca de 20 calles, a través de 9.3 millones de pesos; posteriormente, se realizó esta tercera y una cuarta, que contempla 8.4 Km y 57 trayectos, con una erogación de 21.9 millones de pesos.

Otro vecino, Orión Jiménez Canché, con 75 años de edad, reconoció el trabajo que las autoridades estatales y municipales realizan en su municipio, ya que son obras necesarias, no sólo para la seguridad de los que caminan y transitan en esos rumbos, sino porque, además, embellecen a Kanasín.

“Qué bonitas se ven así las calles limpias y reparadas; no que, antes, todo estaba lleno de lodo y piedras, te pasabas a caer, los accidentes no faltaban y se ponchaban las llantas de los coches, por el mal estado de las calles. Qué gusto me da, de verdad, ver que se está haciendo estas obras”, aseguró.