Organizan evento de apoyo a Claudia Sheinbaum en Mérida

“Liderazgo político femenino” se denomina el encuentro de mujeres yucatecas de diversos colectivos que respaldan la candidatura de Claudia Sheinbaum con miras a las elecciones presidenciales y que llevarán al cabo hoy domingo a las 10:30 horas en la Cámara de Comercio de Mérida.

Ayer, en rueda de prensa encabezada por la diputada federal Guadalupe Chavira de la Rosa, de Morena, se dieron a conocer detalles de este encuentro, en el cual “se busca consolidar el liderazgo de la doctora Sheinbaum con miras a conseguir la candidatura y eventualmente convertirse en la primera mujer en ocupar la presidencia”.

“En Yucatán las mujeres son pieza fundamental para la transformación de la sociedad en el único estado del sur-sureste donde no gobierna la 4T”, dijo la legisladora Chavira, presidenta de la Red Nacional de Mujeres #EsClaudia.

“Es necesario que las mujeres de Yucatán conozcan muy bien cuál es la transformación que propone el presidente Andrés Manuel López Obrador, y a quien puede continuar mejor con esa transformación, que es la doctora Sheinbaum”, dijo.

Se espera la asistencia de mujeres de todo el Estado que conocerán el proyecto de nación que propone la jefa de Gobierno de Ciudad de México.

Acompañada de la diputada yucateca Rocío Barrera Puc, La presidenta de la Red Nacional de Mujeres #EsClaudia invitó al encuentro de mujeres yucatecas en apoyo a Claudia Sheinbaum. Con el tema tema Liderazgo político femenino, impartirá una conferencia la docente, investigadora y escritora doctora Guadalupe Teresinha Bertussi, originaria de Brasil y nacionalizada mexicana.

También participa en la organización del encuentro la agrupación Mujeres Tejiendo Historias y Mujeres por la Transformación.

Durante la rueda de prensa se anticiparon eventos de apoyo a Claudia Sheinbaum. El 16 de junio será con jóvenes en el parque de Las Américas y en fecha por definir con ejidatarios y campesinos.

“Claudia es la mejor opción para que a Yucatán le vaya mejor”, indicó la diputada Chavira de la Rosa al cuestionársele por qué votarían los yucatecos por la actual jefa de gobierno capitalina cuando el gobernador Mauricio Vila Dosal goza de la aceptación y el visto bueno del presidente López Obrador.

“Es una mujer que ha hecho de Ciudad de México un lugar planeado a 20 años. Yo no veo en Yucatán una planeación estratégica, no veo en Yucatan algo que defina la sustentabilidad y eso lo conoce Claudia. Conoce temas ambientales, manejo del agua... Ella quiere el desarrollo, pero no ahogando a las comunidades, ni asfixiadas o relegadas”, dijo.— Emanuel Rincón Becerra

“Yucatán ha crecido pero no se ha planeado ni se ha evaluado, y eso es lo que sabe hacer Claudia Sheinbaum”, insistió.

Destacó lo que llamó liderazgo de la jefa de gobierno en materia de vivienda para las mujeres, seguridad, equidad de género y combate a la violencia de género.