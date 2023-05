Aprueban donación de terreno para construcción de nuevo Hospital O'Horán

Sin discusión, por unanimidad y en una sola sesión dividida por un receso, la Comisión de Presupuesto, patrimonio estatal y municipal del Congreso emitió ya el dictamen favorable para la donación de un terreno de esta ciudad donde se construirá el nuevo Hospital O'Horan.

En la jornada de hoy en el Congreso está previsto que en comisiones permanentes se emitan más dictámenes de iniciativas, que se turnaran el próximo miércoles a la última sesión plenaria de este período para su aprobación final.

Para lograr estos dictámenes, por lo menos dos de las tres comisiones convocadas para hoy recurrieron a los recesos.

La primera fue la de Puntos constitucionales y Gobernación, que inició a las 9:26 am, pero nueve minutos después decretaron un receso para volver a las 11 am, porque al parecer todavía no terminan de ponerse de acuerdo sobre las iniciativas priistas que proponen establecer el Gobierno de coalición y la alternancia de género para encabezar el Poder Legislativo.

Siempre a las 11 está convocada la comisión de Arte y Cultura, en la que se espera se dictamine también la iniciativa relacionada con el teatro regional y otras más.- DAVID DOMÍNGUEZ MASSA