Abogan por los libros

“Los libros deben estar a tiempo en las escuelas. Y deben estar ajustados conforme a la Constitución y a la ley”, expresó la Unión Nacional de Padres de Familia (UNPF), ante la suspensión definitiva dictada por el Poder Judicial que obliga a las autoridades educativas a frenar de inmediato la impresión y distribución de los libros de texto gratuito.

En un comunicado, la UNPF señaló estar a favor de que haya libros y que no es su propósito evitar que se entreguen a tiempo, sino todo lo contrario.

“La Unión Nacional de Padres de Familia reitera su compromiso a favor de una educación de calidad para nuestros hijos, con apego a nuestra Constitución y a las leyes, así como su determinación de mantenerse en un ánimo de tolerancia en la diversidad y de un diálogo constructivo en la pluralidad, propios de una sociedad democrática como la nuestra”, indica.

En el comunicado, firmado por el encargado del despacho de la oficina de Presidencia de la UNFP, Israel Sánchez Martínez, la agrupación señala que mantiene su confianza en las autoridades del Poder Judicial y también que confía en que sus peticiones seguirán siendo atendidas conforme a la ley.

“Seguiremos en la defensa de la educación de calidad de los niños en México, por ello, exhortamos a los padres de familia, a los liderazgos sociales y a las organizaciones de la sociedad civil continúen apoyándonos como observadores y vigilantes de este proceso, hagamos cumplir lo que hoy se nos ha otorgado, que todos los libros de texto gratuito que nuestros hijos reciban cumplan con un contenido pedagógico adecuado que beneficie los intereses superiores de la infancia”, dice el comunicado.— IVÁN CANUL EK

Por otro lado, la Secretaría de Educación Pública, encargada de la impresión y publicación de los libros de texto gratuito no ha dado a conocer su posicionamiento, y por consiguiente tampoco las autoridades educativas de los estados como, en el caso de Yucatán, la Segey.

Sin embargo, es un hecho que la suspensión generará un retraso en la entrega de los materiales los cuales deberían llegar en junio.

No obstante, en el siguiente ciclo escolar los alumnos no deberían verse afectados pues los libros no se empiezan a utilizar de inmediato, pues antes hay un proceso de evaluación diagnóstica y otro de nivelación, para luego arrancar con los libros.

Se averiguó que en caso de no tener los materiales en tiempo y forma, se trabajaría con los textos que hay en existencia.