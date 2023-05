Definen límite de aportaciones a partidos en Yucatán y catálogo de medios a vigilar

El límite del financiamiento privado que podrán obtener los partidos políticos este 2023 será de hasta 104 millones 602,775.90 pesos entre todos, se acordó en sesión ordinaria híbrida del consejo general del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (Iepac) de Yucatán.

Asimismo, de los siete institutos políticos que tienen acceso a ese beneficio, el que tendría la mayor aportación privada será el PAN, con 31 millones 549,197.17 pesos, y sus financieros en lo individual podrán apoyar a los partidos hasta por dos millones 148,166.63 pesos, ya sea en efectivo o en especie, y aplicaría para las precampañas.

Los consejeros electorales también aprobaron por mayoría el catálogo de medios impresos que serán sujetos de monitoreo en el próximo proceso electoral, a lo que se opuso un consejero por considerar incorrecto que solo se aplique a medios de comunicación de gran prestigio y profesionalismo, como Diario de Yucatán, y no a los que operan en internet, que son los más susceptibles a violar las leyes.

Selección de integrantes de los Consejos Electorales municipales y distritales

En menos de una hora, de las 13:14 a las 14:12 horas, desahogaron su sesión mensual ordinaria, que en este caso, además de los dos puntos ya mencionados, analizaron otros como la integración de la Comisión Especial para la selección de consejeras o consejeros y secretarias o secretarios de los 106 Consejos Electorales Municipales y 21 distritales.

Esa comisión se encargará de elaborar la rúbrica de valoración curricular y la entrevista para la siguiente etapa en el proceso de designación de las y los integrantes de los consejos, para los cuales se apuntaron 3,400 aspirantes, de los cuales 1,802 concluyeron su registro y fueron verificados para Consejos Municipales y 935 para los Distritales.

Esta Comisión Especial la encabezará el consejero presidente Bates Aguilar, y la integraran las consejeras y consejeros Alicia del Pilar Lugo Medina, Delta Alejandra Pacheco Puente, María del Mar Trejo Pérez, Jorge Vallejo Buenfil, Alberto Rivas Mendoza y Roberto Ruz Sahrur.

El Secretario Técnico será el director ejecutivo de Organización Electoral y de Participación Ciudadana, Danny Och Góngora, y se aprobó por unanimidad.

Aspecto de la sesión del consejo general del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (Iepac) de Yucatán

Límite de las aportaciones privadas a partidos políticos en Yucatán

Respecto al límite o monto máximo que cada partido político podrá recibir durante 2023 por aportaciones en dinero o en especie de militantes será de 104 millones 602,775.90 pesos, dividido entre los siete institutos que tienen derecho a estos beneficios, se aprobó por unanimidad.

Cabe señalar que el Partido del Trabajo es el único que no alcanzó la votación mínima en las últimas elecciones para acceder a esos apoyos.

Para determinar los montos del financiamiento privado, la Dirección Ejecutiva de Organización del Iepac y su Unidad Técnica de Fiscalización procedieron a realizar los cálculos aritméticos a fin de obtener el tope de las cantidades líquidas que los partidos podrán obtener durante 2023 por financiamiento que no provenga del erario.

¿Cómo se calcula el monto privado que recibirán los partidos políticos?

Se precisó que la ley establece que en lo concerniente a aportaciones de militantes, este será de hasta el 30% del financiamiento público otorgado a la totalidad de los partidos políticos para el sostenimiento de sus actividades ordinarias y precampañas en el año de que se trate, siempre que prevalezca el financiamiento público destinado a cada uno en lo particular.

De acuerdo con esas operaciones matemáticas, el límite anual de financiamiento privado que podrán aportar los militantes este año a los partidos será dela siguiente manera:

Hasta 31 millones 549,197.17 pesos para el PAN; el PRI podría obtener 22 millones 82,672.49 pesos; PRD, 6 millones 728,954.99 pesos; PVEM, 6 millones 913,637.65; Movimiento Ciudadano, 7 millones 146,623.08; Morena, 23 millones 992,896.45 pesos, y Nueva Alianza, 6 millones 188,794.07.

Catálogo de medios impresos que estarán bajo monitoreo

En lo que respecta al catálogo de medios impresos que serán objeto de monitoreo en materia de encuestas por muestreo, sondeos de opinión, encuestas de salida o conteos rápidos en el Proceso Electoral 2023-2024, para que el Instituto dé puntual cumplimiento a la obligación legal establecida en el artículo 143 del Reglamento de Elecciones y 231 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Yucatán, se aprobó que se monitoreará a varios, como Diario de Yucatán, La i noticias para mí y Al Chile, entre otros.

En este punto, el consejero Roberto Ruz Sahrur anticipó que votaría en contra porque no está de acuerdo que solo se monitoree para vigilar que cumplan con la ley durante el proceso electoral a los medios de comunicación con mayor prestigio y más formales, que en su opinión serían los que menos se arriesgarían a violar las leyes electorales.

“Mi desacuerdo es porque en todo caso que se vigile a todos, no solo a los más formales, que se incluya también sobre todo a los medios de internet, a los de la Radio y Televisión, que serían los más viables o propicios a no respetar las normas”, agregó.

Argumentan que "las leyes no son claras"

El Consejero Alberto Rivas le respondió que en el caso de la Radio y Televisión no los monitorearán porque esa labor la hará el Instituto Nacional Electoral (INE), pero en el caso de los medios de internet el problema es que las leyes sobre éstos "no son claras, no hay precisión en ese caso".

Jorge Vallejo Buenfil, consejero elector, agregó que de todas formas, aunque no se monitoreara a los medios de internet, si alguien se siente agraviado o considera que violaron la ley pueden denunciarlos y se procederá a investigarlos y castigarlos si fuera el caso, "no quedan tan libres como se pudiera pensar".

Finalmente se aprobó por mayoría con seis votos a favor y solo el de Ruz Sahrur en contra.

El último punto que se aprobó, sin discusiones y por unanimidad, fue la designación de Alejandra Sabido Barredo como representante de este organismo electoral para ser parte del grupo de trabajo previsto en el artículo 109 del Reglamento de Elecciones, que se encargará de atender y dar seguimiento a las actividades relativas al voto de las y los mexicanos residentes en el extranjero en el proceso electoral.