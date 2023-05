Niega agresión al gobernador: los escoltas de Mauricio Vila Dosal lo jalonearon

El señor Rigoberto Otero Carrillo dio su versión de lo que sucedió durante el recorrido que realizaba el gobernador Mauricio Vila Dosal en la Unidad Deportiva "Benito Juárez García" de la colonia Nueva Alemán el pasado lunes 22.

Pidió aclarar que no fue un "infiltrado" en el evento, ya que se trató, precisamente, de una actividad pública en la cual mucha gente se estuvo tomando fotografías con el gobernador, entre ellos estudiantes.

También dijo que no es ninguna persona agresiva como se le calificó y que en ningún momento intentó hacer algún reclamo al gobernador, sino pedirle su apoyo para solucionar un problema que tiene con el IVEY.

A las puertas de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán (Codhey), donde también cruzó palabras con Miguel Óscar Sabido Santana, presidente de la Codhey, contó que como a la 1 de la tarde llegó a una escuela cercana, acompañado de su esposa, la señora Refugia Tovar, a buscar a su hija.

“Dame 15 minutos”

Desde el auto se dio cuenta del movimiento que había en la unidad deportiva y al preguntar le indicaron que estaba el jefe del Ejecutivo. Como ha solicitado por escrito muchas veces platicar con él y nunca lo ha atendido “pues únicamente me dan cita con una persona de nombre Francisco” (Javier González Torres, del Despacho del Gobernador), decidió bajar de su vehículo y caminó hasta donde estaba Vila Dosal, quien en ese momento realizaba un recorrido cerca de una alberca.

En primera instancia platicó con una persona cercana al jefe del Ejecutivo y caminó con ellos unos 50 metros, hasta que pudo acercarse a Mauricio Vila.

"Le dije: ‘Gobernador, tengo un problema con el IVEY, ¿me puede ayudar?’. Él me dijo que 'ahorita te atiendo, dame 15 minutos', y siguió avanzando".

El gobernador siguió caminando y él trató de seguirlo, pero fue interceptado, dijo, por una persona a quien únicamente pudieron identificar como "El Capi", que trabaja como seguridad del gobernador, quien comenzó a impedirle el paso y a jalonearlo, según relata.

Rigoberto Otero Carrillo afirmó que él no se portó agresivo, pero sí les advirtió que no lo toquen pues tiene una discapacidad motriz en el lado derecho del cuerpo a causa de un infarto cerebral, lo cual acreditó con una credencial a su nombre expedida por el Sistema Nacional para el Desarrollo de la Familia, en la que se especifica que el señor tiene una discapacidad neuromotora permanente; además de que les dijo que si no hablaba con el gobernador va a exponer su caso en “la mañanera”, pero continuaron los jaloneos.

Presenta denuncia penal y queja ante Codhey

En una transmisión en vivo hecha desde la propia página de Facebook del gobernador, se observa al hombre caminar varios metros cerca del mandatario y cruzar palabra con él, pero cuando Vila Dosal pasa una zona restringida con una malla de color naranja, se observa en la parte superior el "zafarrancho" entre esta persona y los guardias de Vila Dosal.

Otero Carrillo comentó que lo que busca es aclarar que no intentó agredir al gobernador pues el mismo Vila Dosal le dijo que lo espere, señaló que él fue agredido por la seguridad del jefe del Ejecutivo y por esta razón ya presentó denuncias: primero ante la Fiscalía General del Estado (FGE), la cual quedó asentada en la carpeta de investigación 308/2023, ya que los jalones le provocaron lesiones en extremidades, y también acudió a la Codhey a presentar una queja.

También descalificó que le hayan llamado "izquierdo", pues no se considera así.— GABRIEL CHAN UICAB