Prepararán fiestas patronales en Mérida

En junio, además de las celebraciones de las Primeras Comuniones que llenan de fiesta a decenas de parroquias, algunos templos también tienen festejos patronales. San Antonio de Padua, santo Tomás Moro, el Sagrado Corazón de Jesús, Corpus Christi, san Juan Bautista y Nuestra Señora del Perpetuo Socorro son algunas de las celebraciones yucatecas de este mes.

Sus programas incluyen bajadas de imágenes, novenas, rosarios, procesiones y actividades culturales.

Corpus Christi

En la parroquia Corpus Christi, en la colonia Bojórquez, se celebrará la fiesta el jueves 8 de junio, cuando habrá una celebración solemne presidida por el obispo auxiliar de Yucatán monseñor Pedro Mena Díaz, a las 7 de la noche.

A este evento asistirá una veintena de seminaristas.

Están programadas peregrinaciones a partir de pasado mañana jueves, con visita al templo a las 6:30 p.m. y misa a las 7 p.m.

El día de la solemnidad de Corpus Christi, que hace referencia a la fiesta del cuerpo y de la sangre de Cristo, se expondrán cuatro altares en el atrio del templo.

Al ser una fiesta que reconoce toda la Iglesia Católica, todas las parroquias conmemorarán esta solemnidad pero el templo de la Bojórquez le dará más realce porque es su patrono.

San Antonio de Padua

Uno de los santos más festejados en Yucatán es san Antonio de Padua, ya que la Arquidiócesis tiene varias iglesias en su honor, incluso el convento franciscano de Izamal está dedicado al sacerdote portugués.

La parroquia de san Antonio de Padua del fraccionamiento de Granjas realizará las siguientes actividades: el 10 de junio hará una vaquería en honor del patrono a partir de las 6 p.m. El programa con orquesta se realizará a las 9 p.m.

El 13 de junio será la fiesta patronal con misa solemne a las 7 p.m. y procesión con el patrono, a las 8.

En la rectoría de san Antonio de Padua, en San Antonio Cinta, pronto darán a conocer el programa de festejos del patrono.

En el convento de Izamal y en la parroquia de Chemax también celebrarán al predicador y teólogo en su día.

El Sagrado Corazón de Jesús

Para el viernes 2 de junio está programada la bajada de la venerada imagen en la iglesia dedicada al Sagrado Corazón de Jesús, en la colonia Miguel Alemán, y todos los días se oficiarán misas en los centros pastorales de la parroquia a las 6 p.m., además de las habituales de 7:30 a.m. y 7 p.m.

El 16 de junio, fecha de la solemnidad, a las 6:30 a.m. se cantarán las “Mañanitas”; a las 7:30 a.m. habrá la misa; a las 8 a.m., santo rosario; a las 12 i.m., misa con bendición de imágenes del Sagrado Corazón; a las 5 p.m., la procesión por las calles de la colonia Alemán, y a las 7 p.m., misa solemne.

Para el sábado 17 de junio, a las 7:30 a.m. está programada la misa de consagración al Inmaculado Corazón de María y al día siguiente, el 18 de junio, se realizará una kermés en el atrio de la iglesia.

Santo Tomás Moro

La capilla de santo Tomás Moro de la Serapio Rendón III se pondrá de fiesta con la celebración de su patrono, cuya solemnidad será el 22 de junio a las 8 p.m. Días antes, el 17 de junio, se llevará al cabo una vaquería.

La fiesta contempla la participación de gremios.

San Juan Bautista

Otra festividad que se realizará en Mérida y en otros poblados es la de san Juan Bautista, cuya solemnidad es el 24 de junio.

En la rectoría de esta ciudad, la bajada de la imagen será el domingo anterior al festejo, es decir el 18, luego de la misa de las 11 horas.

El día de la solemnidad se celebrará la misa a las 6 p.m. y habrá otras festividades.

Durante los festejos, la gente puede unirse al rezo de la novena después de la misa de las 7 a.m.

Nuestra Señora del Perpetuo Socorro

Una de las festividades más antiguas y queridas en la capital yucateca es la de Nuestra Señora del Perpetuo Socorro, patrona de la parroquia de Itzimná.

La solemnidad de esta advocación mariana es el 27 de junio. Su imagen será bajada el 18 de junio, a las 6:30 p.m. Se dio a conocer que habrá novenas, rosarios y misas a las 7 p.m. durante los días de la celebración.

El día de la solemnidad le cantarán las “Mañanitas” a la Virgen a las 6 a.m. y a las 7 p.m. se celebrará la misa de la fiesta patronal.— CLAUDIA IVONNE SIERRA MEDINA