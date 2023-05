Realizan protesta 'de brazos caídos' en la Normal Superior de Yucatán

Personal docente y administrativo de la Escuela Normal Superior de Yucatán (ENSY) “Antonio Betancourt Pérez” realizó este martes una protesta "de brazos caídos" con la intención de presionar a la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado (Segey) para que otorgue base a más de 50 maestros que laboran en esa institución, ubicada en el poniente de Mérida.

El maestro Reyes Efraín Canto Pech, secretario general de la delegación D-II-37 perteneciente a la Sección 57 del SNTE, indicó que más de 50 maestros trabajan bajo contrato desde hace más de 10 años en esa institución.

Denuncian que la Segey "desaparece" plazas en la ENSY

Aseguró que a pesar de que se han abierto plazas por la jubilación o muerte de compañeros, las "desaparece" la Segey en lugar de entregarlas a los profesores.

Canto Pech señaló que ya hicieron del conocimiento de las autoridades esa anomalía e incluso pidieron la intervención del gobernador y del secretario de Educación, pero al parecer sus demandas no son escuchadas.

A mí me tocó recibir un reconocimiento en el Día del Maestro. Cuando pasé a recibir el reconocimiento le dije a Liborio Vidal y a Mauricio Vila que necesitamos las plazas, pero creo que no me escucharon

Además, añadió, desde enero han llevado escritos a la Segey para platicar con Liborio Vidal Aguilar, su titular, pero hasta ahora no reciben una sola respuesta, ni siquiera fecha de cita para platicar del problema.

Perjuicios porque no tienen base en la Escuela Normal Superior de Yucatán

“Más del 50 por ciento trabaja bajo el sistema de contrato, los otros no tienen las horas base completas, esto hace que no puedan recibir las prestaciones necesarias, no hay seguridad médica, en fin, muchas carencias".

"Estamos solicitando lo que por derecho nos corresponde. Tampoco tenemos base de tiempo completo y eso es un requisito para organizar cuerpos académicos para proyectos de trabajo", continuó.

Al no tener las bases de tiempo completo perdemos apoyos que se pueden obtener a través de los cuerpos académicos

El dirigente indicó que la primera parte de la protesta es de una cuantas horas sin trabajar, pero irán aumentando el tiempo si las autoridades no les dan una propuesta o solución a su demanda de basificación del personal.

“Si para el día jueves no hay respuesta, entonces la protesta de brazos caídos va a ser en horario completo, ya no de algunas horas”, advirtió.