Un caso yucateco a la FGR: Huacho Díaz Mena responde a acusaciones de ejidatarios de Kanasín

MÉRIDA.- El delegado del gobierno federal en Yucatán, Joaquín Díaz Mena, reveló que en 2022 tuvo conocimiento de quejas por presuntas irregularidades en el Programa Emergente de Vivienda (PEV) y en septiembre de ese año junto al coordinador nacional del programa interpuso las denuncias ante la Fiscalía General de la República.

Las denuncias fueron “contra quién resulte responsable” y, de acuerdo con el funcionario federal, aún no se conocen los resultados de la investigación, pero se han aportado a la Fiscalía todos los elementos que solicita.

Joaquín Díaz Mena denuncia irregularidades en el PEV

Entrevistado en torno a las acusaciones de ejidatarios de Kanasín que afirman que los “rasuraron” del programa de vivienda para favorecer a familiares e incondicionales del exalcalde Carlos Manuel Moreno Magaña, Díaz Mena afirmó que el PEV no es ejecutado directamente por la Secretaría de Bienestar, sino por la Comisión Nacional de Vivienda (Conavi), que depende de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu).

El hoy operador de Morena también dijo que las negociaciones con los ejidatarios sobre los apoyos de este programa estuvieron a cargo del Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) y la Secretaría de Gobernación, aunque reconoció que sí estuvo en una reunión —en la Casa Ejidal de Kanasín— en la que se dio el banderazo de un censo para elaborar el padrón.

También afirmó que Moreno Magaña ya no trabaja en la delegación de Bienestar, pues renunció a raíz de que se hicieron públicas las primeras denuncias sobre el programa en Kanasín.

“Como dice el presidente Andrés Manuel López Obrador, yo no meto las manos al fuego por nadie”, enfatizó. “Tenemos muchos colaboradores, pero no puedo meter las manos al fuego por nadie. Solo respondo por mi hijo menor de edad y por mis actos”.

Entrevista a Díaz Mena por irregularidades en el Programa Emergente de Vivienda

La entrevista con el delegado, en sus oficinas de la delegación de Bienestar, transcurrió en los siguientes términos:

Hay una acusación específica: ejidatarios afirman que los dejaron fuera del programa para favorecer a gente de un excandidato de Morena. ¿Qué dice al respecto?

Primero que nada, quiero comentarte que el Programa Emergente de Vivienda no es un programa que ejecute directamente la Secretaría de Bienestar. Es un programa que corresponde a Conavi, que pertenece a su vez a la Sedatu.

Por un convenio firmado con la Secretaría de Bienestar, que se llama Convenio de Colaboración y Coordinación para la Operación del Programa Emergente de Vivienda, nosotros brindamos apoyo logístico a la Conavi. Apoyamos con vehículos, con personal de Bienestar, con Servidores de la Nación, que van como “staff” y acompañamiento.

Si algún colaborador de este apoyo logístico hiciera un uso indebido de la información a su alcance para beneficiar a algún familiar, pues estaría actuando de manera indebida, faltando a la ética del trabajo, y por supuesto que se toman cartas en el asunto.

Respecto a lo que comentas, es falso que yo haya estado en negociaciones con ejidatarios de Kanasín por la implementación de este programa y por el tema del Tren Maya. En todo momento estas negociaciones estuvieron a cargo de Fonatur y de la Secretaría de Gobernación. Yo no participé en ninguna reunión de negociaciones.

También es falso que yo haya comprometido recursos a supuestos ejidatarios que no les haya tocado este programa. Solamente acudí una vez a Kanasín por motivos de este programa, al banderazo inicial del censo en el que participamos como apoyo de acuerdo con este convenio, pero ni siquiera hubo diálogo con los ejidatarios. Solamente di un saludo y arrancaron el censo.

Insisto: ellos dicen que los quitaron y pusieron a otros, que, como ya se comprobó, son allegados de Moreno. ¿Cómo pasó esto?

Como no estuve en las negociaciones y no conozco el contenido de las reuniones que se hayan hecho con Fonatur y Segob, no te podría decir sobre ejidatarios que fueron incluidos o no.

Sin embargo, hablando de los programas donde brindamos el apoyo logístico y operativo en coordinación con otras dependencias, desde agosto del año pasado nos enteramos de quejas de presuntas irregularidades, que se fueron dando a conocer en diversos medios, en redes...

Y desde principios de septiembre del año pasado yo acudí junto con el coordinador nacional de Vivienda, Humberto Trujillo, a la Fiscalía General de la República e interpusimos sendas demandas, una por parte de él, de Conavi, y otra por parte de un servidor, contra quien resulte responsable.

No puedo ahondar en el contenido de la denuncia para no dañar el debido proceso, pero sí te comparto que desde la delegación hemos dado todas las facilidades a la Fiscalía para que pueda llevar al cabo su investigación, con todas las consecuencias legales que esto implique.

¿Cuáles fueron esas irregularidades?

Bueno, las quejas fueron públicas en diversos medios, en diversas redes sociales, de gente que se estaba quejando de que no había sido incluida y que había un manoseo del programa. Y con base en eso se le expuso al coordinador de Vivienda y acudimos a la Fiscalía para pedir que se investigue.

Entonces, ¿si pusieron las denuncias es porque encontraron evidencias de que las cosas no estaban bien?

No encontramos evidencias, pero sí dimos a la Fiscalía elementos para que haga su investigación y sea ella la que emita un dictamen.

¿Se hizo algo contra el principal acusado, que además era funcionario de Bienestar?

No, él ya no está en la Secretaría de Bienestar. Metió su renuncia desde las primeras denuncias que se hicieron públicas.

¿Sigue ligado a la delegación?

No, con ninguna actividad en la delegación.

Hace unos días estuvo usted en un evento con él, en un festival en Kanasín por los días del Niño y de las Madres..

Bueno, nosotros vamos a diversos municipios y hay actores políticos de los municipios que participan o se hacen presentes con nosotros, pues de alguna manera congenian o son afines a la Cuarta Transformación (Continuará).— ÁNGEL EUSEBIO NOH ESTRADA

