Incendios "repentinos" de vehículos en Mérida; experto explica por qué sucede y cómo prevenirlos

Son varios los casos de los vehículos que se consumen por el fuego presuntamente de la nada mientras circulaban por el Periférico de Mérida o por calles de la ciudad, incluso se han dado casos de incendios cuando éstos se encontraban estacionados y sin que hubiera algún contacto humano o mecánico de por medio. Pese a que algunas personas atribuyen esto al clima tan caluroso que hay en el Estado, pero la verdadera razón de estos siniestros no estaría relacionada con la temperatura climática exterior del vehículo.

La zona más frecuente al inicio de un incendio vehicular es la parte donde se encuentra el motor, un área que suele tener materiales delicados que pueden ser inflamables. Pese a esto, según un mecánico experto, para que un incendio de auto se suscite, el vehículo, sin importar la marca de éste, debe sobrecalentarse el motor, es decir, llegar a una temperatura entre los 95 a 105°C.

Debido a lo anterior es por que se descarta que los incendios sean por las altas temperaturas en Mérida, pues éstas, únicamente llegan hasta los 45 grados.

¿Por qué se incendian los vehículos repentinamente?

Las razones por lo que los vehículos se incendian de la nada al estar en circulación suele ser por las siguientes cuestiones que explica Armando Estrella Sánchez, mecánico automotriz certificado.

Fallos eléctricos por piezas no originales

“Suele ser por fallos eléctricos, quizás algunos carros hayan sido modificados en cuestión de luces, sonido o algunos cables extras además de los originales y ahí está el problema, por algún corto circuito”, explicó Armando Estrella.

Piezas en mal estado

“Otra manera que se puede producir un incendio es por mangueras y bombas en mal estado o rotas por donde transita el combustible que, al ser un derrame y combinarse con otros materiales, provoca las llamas”, agregó.

¿Qué hacer en caso de ver humo en el motor del automóvil?

Al momento de algún suceso similar, lo primero que se identifica es humo negro que se produce antes de las llamas, como prioridad es mantener la calma y apagar el motor, sacar la llave y con el impulso del vehículo salir de la carretera para no perjudicar a otros carros u ocasionar algún otro tipo de accidente, por consiguiente desalojar a los pasajeros que se encuentren abordo.

“Lo primero que se debe hacer es tratar de abrir el capirote y desconectar la batería, que es lo mismo que hacen los bomberos en un incendio y tratar de apagar el fuego con un extintor que, según el reglamento, debería ser parte de las herramientas del coche”.

El especialista señaló que hay quien suele usar un refresco de cola de dos litros para similar la presión del extintor.

Lo que no se debe de hacer es tirar agua, ya que esta se evapora rápidamente. Tampoco se debe tapar con prendas secas. debido a que ello podría agrandar el incendio. En caso de ser un incendio leve (pequeño) una toalla mojada o arena ayuda a mitigar el fuego.

Prevenir incendio en los vehículos

Pero para no llegar a esos extremos, hay maneras de evitar estos sucesos con el mantenimiento debido según lo indicado por el mecánico de confianza. Entre lo recomendable puede ser revisiones mensuales o cada seis meses según el cuidado con el que se mantenga el vehículo.

“Las revisiones ante el mecánico o eléctrico sirven porque nosotros pudiéramos detectar posibles causas de incendio al momento, lo recomendable es realizar el lavado de motor, en ello se va observando todo del vehículo y es más fácil ver los cables cortados, arnés, de todo se ve ahí y se les explica a los clientes las condiciones de sus carros”, comentó Armando.

Otra de las sugerencias es que si no se sabe del tema en cuanto a circuitos, reparaciones y mantenimiento, es mejor no tocar el vehículo y mejor llevarlo con expertos, pues no por ahorrar algún dinero pudiera convertirse en algo más grande por mover cosas que no correspondía.

“Depende mucho de la confianza que se debería tener entre un cliente con su mecánico, el cliente que debe hacer estar atento de los ruidos, desperfectos o jaloncito, en esos casos consultar con su mecánico de confianza”, añadió.-VANESSA ARGAEZ CASTILLA

Lee también:

Se incendia un automóvil en Progreso