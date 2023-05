Una nueva generación de custodios de la Catedral de Mérida

MÉRIDA.- La Catedral de Mérida hace un llamado a hombres y mujeres que quieran convertirse en custodios del máximo templo católico de Yucatán.

Su labor será cargar todas las imágenes que se veneran y salen en procesión durante sus fiestas religiosas, por ejemplo, la del Santo Cristo de Ampollas, cuya bajada es el 14 de septiembre.

Raúl Quintal Ortiz, coordinador de los custodios de Catedral, hizo pública la invitación para unirse a este grupo, pues la mayoría de los existentes ya son mayores.

La tarea de un custodio no es sólo cargar las imágenes, también debe cuidarlas. “Por ejemplo, si vamos a bajar a san Ildefonso durante su novenario, tenemos que bajarlo y llevarlo al altar”.

Actualmente hay una veintena de custodios, incluidas varias mujeres. “Necesitamos los más que se puedan porque ya estamos quedando viejos”, bromea.

La edad merma la agilidad de los participantes, lo que limita su labor. “Por ejemplo, para bajar y subir al Santo Cristo de las Ampollas a su capilla, tenemos que hacer una labor minuciosa para que la imagen no sea lastimada”, explica.

“¿Sabe cuánto pesa esta virgen (Nuestra Señora de Yucatán)? Nosotros ‘lloramos’, es la que pesa más”.

Los requisitos

Las personas interesadas en ser custodios —se solicita que sean mayores de 15 años, mujer u hombre— deberán acudir a la Catedral, hablar con el presbítero Justo Ceballos Uc, rector del templo, y participar en juntas “para el crecimiento espiritual”.

Se tendrá en consideración la estatura de los candidatos “para que la imagen del santo no quede de lado (al ser trasladada porque también hay que llevar el paso para no frenar a los demás compañeros”.

Raúl Quintal asegura que ser custodio deja muchas alegrías, “me siento satisfecho sirviendo al Señor”.

Comparte que desde los 12 años de edad asiste a la Catedral, ya que su padre Wílliam Quintal Romero era el presidente del gremio de Abastecedores de la fiesta del Santo Cristo de las Ampollas, cargo que ahora él ocupa.

Cuando cumplió 15 años empezó a cargar el estandarte cuando un integrante faltaba. “Mi papá me preguntó si quería cargar al Cristo y dije que sí, pero no me aceptaron y tuve que esperar a que algún custodio fuera muy grande para poder relevarlo; esperé unos ocho o nueve años hasta que salió un viejito y pude cargar las imágenes, lo que hago hasta ahora”.

Pero, “ahora yo estoy de salida porque tengo artritis y la recomendación médica es no hacer fuerza”.

Su hijo Raúl Quintal Real es custodio y su nieto Raúl Quintal Sánchez es preparado para este trabajo.

Las personas interesadas pueden comunicarse al teléfono 9999-00-29-64.— CLAUDIA IVONNE SIERA MEDINA