Colectivo docente promoverá el voto dentro del SNTE

Como parte de la próxima renovación de la directiva de la Sección 33 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), hace seis meses surgió el movimiento Proyecto Unión Magisterial (PUM) que promueve la participación libre del voto y la elección de un líder que luche hombro con hombro con la base trabajadora.

El maestro Jesús González Cupul, uno de los líderes del movimiento Docentes Unidos Luchando por Yucatán (DULY) que agrupa a cientos de trabajadores de la educación, está vetado por el SNTE porque se unió a otro sindicato independiente “que lo defraudó porque no defendió las causas magisteriales”.

Por ello solicitó su reafiliación a la Sección 33, pero se la han negado hasta hoy.

“Seis agrupaciones teníamos la inquietud por la elección de los dirigentes de la Sección 33 porque muchos trabajadores de la educación no están bien informados sobre los cambios democráticos que se han dado en el SNTE”, explicó en entrevista.

“Nuestra misión será informar a los compañeros que todos tendrán la oportunidad de escoger a una planilla con un líder a la cabeza que luche hombro con hombro con ellos. Agrupaciones del sur del estado, de Mérida, Peto y DULY promovemos la participación porque vimos que en la elección de la Sección 57 no salieron a votar, aunque tuvieron ese derecho”.

“Lo que queremos es que no vuelva a pasar este abstencionismo, como agrupaciones independientes vamos a promover la participación magisterial”.

González Cupul, conocido popularmente como el “profe Chucho”, explicó que todavía hay trabajadores que piensan que la elección es mediante el método antiguo: solo asisten los delegados, se encierran en un hotel y ellos eligen al nuevo secretario general y la planilla.

Por ello, planean despertar el interés del magisterio primero para que ejerzan su voto y elijan bien, pues durante los últimos 25 años los dirigentes han permitido la pérdida de muchas conquistas sindicales.

Para corregir el rumbo

“No hemos visto una dirigencia magisterial del SNTE que esté hombro como hombro con la base, luchando ante las autoridades para que corrija lo que está mal”, dijo el maestro. “Buscamos orientarlos para que elijan bien porque tendrán la oportunidad de ver las planillas, la calidad de los aspirantes, si llevan años enquistados en el sindicato, hay quienes ya hasta olvidaron dar clases y tomar un plumón”.

“Que no le den el poder a la planilla oficial, sino a quien los va a defender. Que busquen la mejor opción, a los mejores dirigentes, que elijan a quien haya demostrado una lucha constante por los derechos sindicales y contra los abusos de las autoridades educativas federal y estatal”.

Asimismo, lamentó que hoy él sea un maestro sin sindicato y que no le acepten su reingreso a la Sección 33, donde perteneció en sus inicios de labores docentes.

“Me di de baja cuando vi que no había una dirigencia que me defendiera, pasé a otro sindicato independiente, pero solo veía que se cambiaban de puestos, entonces preferí luchar en la calle con otros maestros y trabajadores que no tienen respuestas en sus sindicatos, en la SEP ni en la Segey”, señaló.

“Hace año y medio pedí que me reafilien y me descuenten mi cuota sindical por el SNTE, como hacen con los de nuevo ingreso sin preguntarles, pero me respondieron que por órdenes de arriba (en la cúpula del CEN del SNTE) no me volverían a aceptar”, señaló.

Al igual que los afiliados a la Sección 33, dijo, está a la espera de la publicación de la convocatoria para la elección del nuevo comité seccional para que realicen su activismo de promoción al voto magisterial.

“Me señalan que estoy movido por un partido político, no tengo partido político al día de hoy, me inscribí en la campaña pasada (como aspirante a una diputación local con Morena), pero me sentí traicionado y me salí, ahora soy un luchador independiente con DULY”, destacó.

El maestro dijo que hasta hoy no se han pronunciado los interesados en la secretaría general de la Sección 33, pero sí se manejan algunos nombres de la planilla oficial a quienes se les ve activos.

Entre estos figuran Luis Rosado, actual secretario de Conflictos de Primaria; Juan Centurión, de relaciones públicas del comité actual; el profe Fermín y Cinthia Rosado, quienes han aspirado con anterioridad al cargo.

Por parte de la Segey, se sabe del interés de la maestra Brenda Ruz, Adriana Mena y Adlemi Arjona.

Sin embargo, el actual dirigente Ricardo Francisco Espinosa Magaña podría tener “su tapado” porque ha estado muy cerca de funcionarios de la 4T y hace una semana el profesor “Felipín” (Felipe Duarte Ramírez, ex panista, hoy morenista y funcionario del gobierno de la 4T y muy cercano a Joaquín “Huacho” Díaz) se reúne con el actual líder Paco Espinosa. Incluso, compartió una foto de ambos con la frase “visitando al amigo”.

¿Ve una lucha de funcionarios de la 4T y Morena y el gobierno del Estado por el control de la Sección 33?, se le preguntó.

“En el SNTE por mucho tiempo han permanecido los mismos de siempre, es un grupito el que domina, por ello no ha levantado el magisterio de Yucatán”, respondió. “Hay un grupo democrático, pero vemos que no tiene candidato que levante la votación, el SNTE no pinta ni da color, si eligen mal los trabajadores, estarán en lo mismo”.

El dirigente de DULY lamentó que el SNTE no abra la inscripción de candidatos a la secretaría general porque habría mejores opciones de liderazgos, el estatuto solo permite la participación de aquellos que pertenecen a la directiva actual o anterior. Sin embargo, en el estado de Hidalgo sí se abrió la participación, se inscribieron 10 aspirantes y diseminó la votación.