''No hay ningún error'', responden a las acusaciones por la reforma judicial

El presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política del Congreso del Estado, Víctor Hugo Lozano Poveda, celebró que la diputada local de Morena Jazmín Villanueva Moo reconozca la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), una institución que su propio partido político descalifica.

El diputado afirmó que el Congreso no ha recibido sentencia de la Corte por alguna violación a los procesos legislativos, como ocurre en las cámaras baja y alta federal donde Morena tiene mayoría, y las interpretaciones de los ministros de la Corte sobre las leyes que modifican, sirven para perfeccionar el estado de derecho que prevalece en Yucatán.

La diputada Jazmín Villanueva manifestó en la sesión plenaria del miércoles 3 de mayo pasado, entre otros calificativos, que la mayoría panista y los aliados del gobernador hicieron un “papelón” al aprobar las reformas del Poder Judicial del Estado.

También acusó que desmantelaron este Poder, atentaron contra la autonomía, independencia y estabilidad de los magistrados al obligarlos a renunciar y por ello la Suprema Corte declaró inconstitucional las reformas el 27 de abril pasado.

Respuesta sobre el Poder Judicial en Yucatán

Entrevistado sobre esas acusaciones, Lozano Poveda, quien ayer cumplió 50 años de edad y es líder de la fracción parlamentaria del PAN, dijo que aplaude que cualquier ciudadano haga uso de sus derechos jurídicos, las resoluciones de la SCJN perfeccionan el trabajo legislativo y siempre acatarán las sentencias de esta máxima autoridad judicial.

“Celebro que Morena se exprese a favor de una sentencia de la Corte porque ha descalificado su trabajo”, reiteró.

“Se trata de que exista un estado de derecho y entendamos la labor jurisdiccional como parte del respeto a la legalidad. Pero Morena descalifica a la Corte cuando le va mal en el plan b y la Guardia Nacional. En Yucatán se trata de una reforma que modifica la impartición de justicia y solo se modificó una frase de siete palabras y un transitorio, que afectaba a tres magistrados, nada más”.

“Qué bueno que Morena empieza a respetar las instituciones, pero debe hacerlo con el debido proceso legislativo y respetar el estado de derecho”.

¿En qué consistió el fallo de la Suprema Corte sobre las reformas del Poder Judicial del Estado?, se le preguntó.

“El fallo es esencialmente sobre la invalidez de una expresión en cuanto a un artículo, el 68 de la Constitución yucateca en su párrafo tercero, el artículo 20, párrafo segundo, de la Ley Orgánica del Poder Judicial, y la declaratoria de la invalidez del sexto transitorio de esta misma ley que era el que le daba un tiempo específico de 60 días a los magistrados en funciones para su retiro”.

“La Corte determinó que era inconstitucional, pero el artículo que llamó la atención en cuanto a la declaratoria son por tres magistrados: Rubén Ruiz Ramírez, Ingrid Priego Cárdenas y Leticia Cobá Magaña, que no aceptaron el retiro y son los que promovieron la inconstitucionalidad de la reforma. Los tres magistrados tienen a salvo sus derechos y no hay mayor repercusión de fondo a la reforma”.

Reformas del Poder Judicial, firmes

Lozano Poveda aseguró que todas las demás reformas del Poder Judicial permanecen firmes, así como rechazó las expresiones de descalificación de la diputada Jazmín Villanueva.

“No hay ninguna aberración, no hay ningún error. Todo Congreso que legisla, cualquier manifestación expresada en un ordenamiento en un Congreso estatal o federal es susceptible de que la Corte lo interprete y modifique”, dijo.

“Siempre hemos manifestado nuestro apego al estado de derecho, aplaudimos que cualquier ciudadano haga uso de sus derechos y las sentencias de la Corte perfeccionan nuestro trabajo legislativo, no es en el sentido inverso”.

“Celebramos que el estado de derecho prevalezca en todo Yucatán y debería prevalecer en México. Desde el primer día nos pronunciamos contra algún desacato, manifestamos el respeto a la institucionalidad, no es de parte de bancada del PAN ni del Congreso, siempre debemos estar apegados a derecho”.

¿Cuáles artículos permiten que los recién nombrados magistrados queden firmes en sus cargos?

“El artículo 66 de la Constitución del Estado porque este artículo contempla el procedimiento de designación, junto con el 64 reformado, que les da el período de 15 años, son los que le dan esencia a los nombramientos que no fueron impugnados”, explicó.

“No violamos el debido proceso, comparecieron ante el Congreso, las fuerzas políticas que respetamos la constitucionalidad, todos los integrantes de la Legislatura tomamos una decisión, votar a favor o en contra. Algunos diputados salieron del pleno para no participar en la votación, pero tuvimos el número suficiente para la aprobación y los nuevos magistrados están firmes porque llevamos un debido proceso respetuoso”.

¿Cuáles son los beneficios de los cambios que aprobaron?, se le planteó.

“Son muchísimos, pero destaco específicamente el tener más jueces de primera instancia, esto lo solicitaron los diputados de oposición, principalmente Morena y Movimiento Ciudadano, y se hizo efectiva con la reforma; la modernización, sentamos las bases en el cambio de sus procesos internos que quedó establecido en la ley”, señaló.

“Uno que nos pone a la vanguardia en el país es la autonomía presupuestal del Poder Judicial, en ninguna parte de México sucede esto, tiene una valía que es ejemplo nacional”.

¿Cuáles fueron las razones de esta reforma?

“Cambiar de manera absoluta como se imparte justicia, contar con jueces de primera instancia que llegue con facilidad a la población, dotar de autonomía presupuestal, agilizar los trámites. Somos testigos de cómo hay filas enormes de gente en los juzgados en materia civil, mercantil y familiar, los ciudadanos lo expresaron”, manifestó.

“Hay un atraso en los expedientes y pérdida de tiempo en la impartición de justicia, habría que cambiar este paradigma, es lo que nos motivó a aprobar esta reforma. Además, trabajar coordinadamente con el Poder Judicial para el desarrollo de la carrera judicial, la reforma tiene un capítulo completo de los trabajadores y proviene de la oposición y fue producto del esfuerzo del diálogo para lograr un acuerdo para llevar a buen puerto esta reforma. Todo esto no fue impugnado ni modificado”.

¿Hubo desmantelamiento del Poder Judicial del Estado como asegura la diputada Jazmín Villanueva?

“Yo empezaría por el respeto a las instituciones, pareciera un discurso muy homologado el de la descalificación, disentir no nos hace ni mejores ni peores, no lo considero”, expresó. “No solo se dejó el número de magistrados, se incrementó para agilizar los procesos, habrá más jueces, ¿cómo desmantelar algo que se está viendo que se robustece?”.

“Es importante que se modernice y trabaje con estándares de eficiencia, respetamos al Poder Judicial, reconocemos el esfuerzo que realiza la gente que trabaja allí; el tiempo nos dará la razón a quienes participamos en la reforma, la modernización acortará tiempos en los procedimientos y dotará de autonomía presupuestal a este poder para su mejor funcionamiento”.

El legislador recalcó que solamente el que no hace nada no tiene la posibilidad de tener alguna resolución en contra, el Congreso que no legisla no puede tener interpretaciones de una Corte, pero el de Yucatán trabaja con mucha dinámica y vigor porque hace equipo, así como hacen equipo el gobernador y el presidente de la República que se coordinan para que le vaya bien al estado.

Cuestiona a bancada de Morena en Yucatán

Sin embargo, parece que los diputados locales de Morena van en un sentido diferente, no trabajan o no se percibe que trabajen por el bien de Yucatán.

La bancada del PAN trata de generar un diálogo con las demás fuerzas políticas representadas en el Congreso, quienes voten a favor o en contra de las iniciativas lo hacen con responsabilidad, por ello consideró que decir que los diputados hicieron un “papelón” está fuera de la realidad.

Igual negó que dicte línea a los diputados del PAN y sus aliados porque todos los diputados son convocados a las comisiones, reciben los textos de las iniciativas, los analizan y votan de acuerdo a sus criterios. Además, se vuelve a tomar una decisión en el pleno.

“Descalificar la labor legislativa y a los diputados que no son de Morena pone a esta diputada muy lejos de la realidad que vive Yucatán”, afirmó.

“Creo que lo que menos hemos hecho es aplicar una mayoría aritmética, hemos hecho muchos ejercicios, esta es una Legislatura de diálogo y de acuerdos porque lo principal que queremos es que a Yucatán le vaya bien; las diferencias políticas ya llegarán las votaciones para dirimirlas, no podemos distraernos en este tipo de radicalismo”.